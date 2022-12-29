كريم النشا والبنجر المبهر: لتوريد البشرة والخدود بشكل مبهر للغاية2023

نقدم لكم كريم النشا والبنجر المبهر ، حيث يعد من أقوي الكريمات التي تعمل علي توريد وتبييض البشرة والخدود من أول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من أول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل أيضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم النشا والبنجر المبهر من أول استخدام فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي نتائجه السحرية لتوريد الخدود والبشرة سيصدمك من النتائج الرهيبة2023.

مكونات تحضير كريم النشا والبنجر المبهر لتبييض وتوريد الوجه من أول استخدام فوري تبييض رهيب2023

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم المبهر لتفتيح الوجه من أول مرة ونتائج خرافية من أول استخدام وهي كما يلي:-

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من عصير البنجر.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف ملعقة من زيت الليمون.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي طريقة سهلة لتحضير الكريم المبهر في المنزل لا للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع بداخلة العصير البنجر والنشا والسكر البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف زيت الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-