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طريقة عمل كفتة العدس بجبة الصيامي الشهية حضريها بكل سهولة بمطبخك، جميعنا يعشق تناول الكفتة فهي لها أصناف عديدة يمكن أن تقديمها لعائلتك منها الكفتة المشوية الشهية التي تحتل الموائد بجميع العزام والمناسبات وتحضر بكميات كبيرة بعيد الأضحى، ويوجد أيضا كفتة داود باشا وقد ذكرنا لكم طريقة تحضيرها بمقال سابق، والكفتة الشعبية التي تحضر خصيصا بأفراح مصر خصيصا كفتة الأرز والتي يعشقها الكثيرين.
قدمت جميع المطابع بجميع البلدان العربية والأجنبية طريقة جديدة ومبتكرة لتحضير الكفتة ولكن دون أضافة لحم وهي كفة العدسة بجبة، فالكل يعلم بأنه أساس مكونات الكشري المصري ولكن سيتعجب الكثير من عندما يحضرها من طعمها الشهي اللذيذ وسوف يطلبونها عائلتك بأستمرار عندما يتذوقونها.
طريقة عمل كفتة العدس بالصلصة
المقادير
- نصف كيلو عدس بجبة ( بني ).
- بصلة متوسطة مفرومة.
- كوب بقدونس مفروم.
- حبة بطاطس مسلوقة.
- كوب ونصف بقسماط ناعم.
- معلقتا كبيرة زيت نباتي. .
- 2 فص ثوم مفرومين فرم ناعم أختياري.
التوابل
- ملعقة كبيرة بهار خلطة كفتة
- بشر جوز الطيب.
- ملعقتان كبيرة معجون صلصة.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
مقادير الصلصة
- لتر عصير صلصة فريش.
- بصلة مفرومة.
- ملعقتان كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
التوابل
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كمون.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.
- نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.
طريقة التحضير
- أغسلي العدس جيداً قبل نقعه بليله كامله، واتركيه لمدة 12 ساعة منقوع ويغمره الماء بالكامل.
- صفيه من الماء جيداً ثم ضعيه بالكبه أو المفرمة وضيفي البطاطس المسلوق والتوابل، البقسماط والبقدونس.
- قومي بفرمهم، ثم ضيفي الثوم والزيت واعيدي الفرم مره أخرى حتى تصبح ناعمة.
- افرغي الكفتة في وعاء واسع لكي يسهل عليكي التشكيل.
- ضعي قليلا من الزيت في طبق صغير، ثم افردي كيس مطبخ على طبق مسطح وادهنيه بمسحة من الزيت.
- بللي أصابعك وكف يدك بالزيت ثم خدي قطعة وشمليها حسب رغبتك أما أن أصابع أو كور.
- رصيهم بجانب بعضهم بالتساوي وافرغي من باقي الكمية، وضعيهم بالثلاجة حتى يتماسكوا قبل قليهم.
- ضعي مقلاية على نار متوسطة وصبي كمية غزيرة من الزيت واتركيه حتى يقدح تماما.
- ضعي أصابع الكفتة بالزيت وقلبيهم من جميع الجوانب حتى يحمروا بالكامل.
- أنشلي الكفتة بمصفاه حتى تتخلصين من الزيت الزائد واتركيهم جنبا.
- ضعي حلة متوسطة على النار، وضيفي الزيت والبصل والثوم المفرومين وقلبيهم حتى يدبلو.
- صبي الصلصة واتركيها حتى تسبك تماما ثم ضيفي الكفتة والتواصل.
- اتركيهم لمدة خمسة عشر دقيقة أي بمقدار ربع ساعة.
- قدميها ساخنة بجانب الأرز الذي تفضليها والسلطة الخضراء.
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