طريقة عمل كفتة العدس بجبة الصيامي الشهية حضريها بكل سهولة بمطبخك، جميعنا يعشق تناول الكفتة فهي لها أصناف عديدة يمكن أن تقديمها لعائلتك منها الكفتة المشوية الشهية التي تحتل الموائد بجميع العزام والمناسبات وتحضر بكميات كبيرة بعيد الأضحى، ويوجد أيضا كفتة داود باشا وقد ذكرنا لكم طريقة تحضيرها بمقال سابق، والكفتة الشعبية التي تحضر خصيصا بأفراح مصر خصيصا كفتة الأرز والتي يعشقها الكثيرين.

قدمت جميع المطابع بجميع البلدان العربية والأجنبية طريقة جديدة ومبتكرة لتحضير الكفتة ولكن دون أضافة لحم وهي كفة العدسة بجبة، فالكل يعلم بأنه أساس مكونات الكشري المصري ولكن سيتعجب الكثير من عندما يحضرها من طعمها الشهي اللذيذ وسوف يطلبونها عائلتك بأستمرار عندما يتذوقونها.

طريقة عمل كفتة العدس بالصلصة

المقادير

نصف كيلو عدس بجبة ( بني ).

بصلة متوسطة مفرومة.

كوب بقدونس مفروم.

حبة بطاطس مسلوقة.

كوب ونصف بقسماط ناعم.

معلقتا كبيرة زيت نباتي. .

2 فص ثوم مفرومين فرم ناعم أختياري.

التوابل

ملعقة كبيرة بهار خلطة كفتة

بشر جوز الطيب.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

مقادير الصلصة

لتر عصير صلصة فريش.

بصلة مفرومة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

التوابل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

طريقة التحضير