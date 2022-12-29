نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للطرق التقليدية.. التخلص من الشعر الزائد بدون ألم بأقوى بديل طبيعي لليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التخلص من الشعر الزائد قد يحتاج إلى وصفات فعالة لكي تضمنين النتائج النهائية، فهو مشكلة تواجهها نسبة قليلة من الإناث ويكون السبب الرئيسي لها إرتفاع في مستوى هرمون الذكورة لديهن وقد يسبب لهم بعض الضيق نظراً لشكله الغير مقبول، ولكننا عملنا على إعداد وصفة طبيعية وفعالة سوف تحصلين منها على نتيجة مقبولة سوف تخلصك من الشعر الزائد بكل سهولة، فقط تابعي معنا مقال اليوم.

التخلص من الشعر الزائد

هل سمعتي من قبل عن الملح من أجل القضاء على الشعر الزائد؟ قد يكون هذا الشيء غريب ولكنه فعال، وهناك أكثر من طريقة يكون المكون الرئيسي بها هو الملح وسوف نتعرف عليهم في الفقرات القادمة.

الطريقة الأولى

إليك الطريقة الأولى لاستخدام الملح في إنهاء الشعر الزائد وهي تكون:

المكونات

كمية من مياه الورد.

صابون زيت زيتون ويتم بشره.

كمية من ملح الطعام.

طريقة التحضير

في البداية نأتي بوعاء صغير ونخلط به كلاّ من الملح وزيت الزيتون وكمية قليلة من ماء الورد.

بعد ذلك يتم تقليب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويتمازج.

ثم يوضع خليط الملح على المنطقة التي يوجد بها شعر زائد.

بعد ذلك يترك الخليط لمدة ساعة أو ساعتين، وذلك حسب كمية الشعر الزائد التي تعاني منها.

ثم يغسل الخليط بعد ذلك بالماء الفاتر عندما تلاحظين تساقط الشعر.

الطريقة الثانية

هذه طريقة أخرى فعالة تعمل على تخليصك من الشعر الزائد أيضاً وهي تكون:

المكونات

ملح طعام بمقدار نصف كوب.

ماء بارد بمقدار ربع كوب.

طريقة التحضير

أولاً لابد من القيام بإزالة الشعر من جذوره باستخدام السويت أو الشمع.

بعد ذلك يتم خلط الملح مع الماء وتقليبهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم يوضع هذا الخليط على مكان الشعر الزائد لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق.

بعد ذلك يفرك الخليط جيداً على البشرة.

ثم يغسل بعد ذلك بالماء الفاتر.

كانت هذه أفضل طرق التخلص من الشعر الزائد وهي تكون من مكونات طبيعية غير ضارة للجلد، ولكن من المهم اختبار الجسم ضد الحساسية من الملح أولا وبعد ذلك يتم تطبيق الوصفة كما في الخطوات السابقة، ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك.