نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناية باليدين وتفتيحها: من خشنة إلى ناعمة وبيضاء بمكونات بسيطة من البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن اليدين هما أكثر الأعضاء استخدامًا لدى الإنسان، وبدون الاعتناء بنظافتهم تنتقل الجراثيم والميكروبات إلى الجسم، ومن المفترض أن نظافة اليدين تؤدي إلى مشاكل عديدة في جلد اليدين؛ لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال كيفية العناية باليدين من خلال القيام بعدد من الخطوات، وكل ما يمكنك فعله الالتزام بها حتى تمنحك يدين خاليتين من المشاكل.

العناية باليدين

اعتني بيديك من خلال اتباع بعض الخطوات التي تساعدك في حصولك على يدين خاليتين من المشاكل، ومن هذه الخطوات ما يلي:

النظافة

يجب عليك الاهتمام بنظافة اليدين بصفة مستمرة، وذلك باستخدام الماء الفاتر والصابون المطهر؛ إذ يساعد ذلك على التخلص من تكاثر البكتيريا والجراثيم على اليدين ويرطبهم، وبالتالي يمنع الالتهابات.

التقشير

عليك تقشير يديك حوالي مرتين كل أسبوع؛ هذا يساعد على التخلص من الجلد الميت الذي يمنح بشرة يديك لون داكن بهما، كما يؤدي إلى جعل مظهرهم متسخ يمكنك استخدام المقشر المتكون من زيت الزيتون والسكر البني وتطبيقه على اليدين، ومن ثم عليك تركه لمدة ربع ساعة، وبعدها اغسلي يديك.

ترطيب اليدين

عليك استخدام مرطبات طبيعية حتى تمنح بشرة يديك نعومة فائقة، وتساعد في التغلب على مشكلة الجفاف التي تؤدي إلى التشققات في الجلد والالتهابات التي تنتج عنها؛ حيث يمكنك ترطيب يديك باستخدام زيت الزيتون أو الفازلين.

خلطات لتنعيم اليدين

يمكنك تنعيم يديك، من خلال استخدام الطريقة التالية:

المكونات

ملعقتان من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي.

طريقة التحضير

اخلطي الفازلين مع زيت اللوز الحلو.

بعد ذلك أضيفي إليهم الجلسرين.

ثم اخلطي المكونات جيدًا.

بعد ذلك قومي بدهن المزيج على يديك جيدًا. واتركيه حتى يتشربه الجلد.

ثم كرري استخدام هذه الوصفة مرة يوميًا حتى تمنحك بشرة ناعمة ورطبة. كما يساعد في تفتيحها.

في نهاية مقال العناية باليدين وضحنا لكم بعض من الخطوات التي يجب عليك الالتزام بها من أجل أن تكون بشرة يديك نظيفة خالية من اللون الداكن. كما وضحنا لكم خلطة طبيعية تساعد في ترطيب، لمعان، نعومة وبياض اليدين بفضل العناصر الموجودة بها.