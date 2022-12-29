نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون استشوار أو مكوة أفردي شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد بوصفة الكيراتين المنزلي في المقال التالي

لكى تحصلين على الشعر الصحى والقوى والذى يتحمل كل الظروف فى أى وقت عليكى بإستخدام مواد تحتوى على الكيراتين فالطبيعة مليئة بالمعادن والمواد الطبيعية التى تعطى شعر جذاب مثل بياض البيض والكركم وزيت الخروع وزيت الجوجوبا وزيت الجرجير فهذه المواد إقتصادية موجودة فى كل محل تجارى بأسعار بسيطة ويمكن أيضا أن تتوفر فى كل منزل فكل فتاة وسيدة تريد شعر ناعم ومفرود بدون تشابك وخاصة من يزعجها زيارة الصالونات والتى تحتاج إلى أموال طائلة وأيضا تحتاج إلى ساعات طويلة، ولكن الوصفة التى نقدمها هو كيراتين طبيعى يعمل على فرد الشعر المموج والشعر الخشن ورغم أن الشغر المموج أصبح موضة لكن الكثير من السيدات يلجأون إلى فرد الشعر بالكراتين الذى يعمل على نمو الشعر ويعمل على تكثيفه وتطويله ويساعد أيضا على التخلص من قشرة الرأس، ومن الأفضل ألا تعتمدى على كيراتين صناعى لأنه مضر بصحة الشعر فقد يمكن أن يؤدى إلى تساقط الشعر ويسبب أيضا جفاف وهيشان وتقصف الشعر. مكونات عمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر حبة واحدة من بياض البيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجرجير

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من المايونيز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو طريقة عمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر بدايه قومى بتنظيف الشعر جيدا بالماء الدافئ وبعد ذلك إحضرى الخلاط ثم قومى بخفق البيض والكركم والعسل الأبيض جيدا.

ثم ضعيه فى وعاء ثم ضيفى إليه زيت الخروع وزيت الجوجوبا وزيت الجرجير والمايونيز وزيت الأفوكادو ثم إمزجى جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لديكى خلطة الكيراتين جاهزة للإستخدام.

ثم ضعى هذا القناع على شعرك لمدة خمسة وأربعون دقيقة، وبعدها إغسلى الشعر بالماء البارد، وكررى هذا القناع مرة واحدة فى الأسبوع.

وبعد ثلاثة أسابيع سوف تلاحظين فرد الشعر المموج والمجعد وظهوره بشكل جميل ورائع بإستخدام هذا الكيراتين. عمر شويل - جدة بدون استشوار أو مكوة أفردي شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد بوصفة الكيراتين المنزلي - ثقفني "عرفت" كيف أخذ 5000 ريال في اقل من 15 دقيقة تمويل شخصي سريع من منصة سلفة

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