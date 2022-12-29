العناية بالبشرة الجافة في الشتاء لبشرة نضرة ومليئة بالحيوية

إن اختلاف أنواع البشرة يجعل البعض يعاني من التعرف على الطرق التي تساعد في العناية بنوعها؛ حيث أن المواد المستخدمة في العناية بالبشرة الجافة تختلف اختلافًا تامًا عن مواد العناية بنوع البشرة الدهنية وغيرها؛ لذلك نعرض عليكم أهم ما يمكنك القيام به لتقومي بالاعتناء ببشرتك الجافة وتمنحيها الترطيب الرائع، وذلك من خلال المقال.

العناية بالبشرة الجافة

إن كنت تمتلكين بشرة جافة فأنت الآن تعانين بشأن ذلك، حيث أنه من الطبيعي أن تكون بشرتك جافة بشكل أكبر في هذا الجو البارد؛ لذلك نقدم لكم خطوات الاعتناء بها فيما يلي:

الابتعاد عن الماء الساخن: يساعد الماء الساخن في إزالة الدهون الطبيعية من البشرة التي تمنح البشرة الرطوبة؛ لذلك عليك استخدام المياه الدافئة قليلًا في غسل الوجه أو الفاترة، ثم عليك تجفيف البشرة باستخدام فوطة ناعمة بكل لطف.

اختيار غسول للبشرة الجافة: عليك استخدام نوع من الغسول المناسب للبشرة الجافة، ولا تستخدمي أي أنواع أخرى هذا يمنح بشرتك ترطيبًا مناسبًا، ونظافة عميقة بل، ويساعد على التخلص من الأوساخ بها.

مقشر البشرة الجافة: إن أي نوع بشرة يحتاج إلى التقشير حتى يساعد على التخلص من الجلد الميت بها؛ لذلك عليك تقشير بشرتك الجافة على الأكثر مرتين كل أسبوع، واستخدام المواد المناسبة. لنوع البشرة الجافة.

استخدام الكريمات المرطبة: إن بشرتك الجافة بحاجة إلى الترطيب المناسب حتى لا يحدث بها أي تشققات ولا التهابات؛ لذلك عليك استخدام كريم مرطب يحتوي على مواد طبيعية، ويمكنك أيضًا ترطيبها بزيت الزيتون.

ماسكات البشرة الجافة: استخدمي ماسكات تساعد على ترطيب بشرتك مثل استخدام ماسك زيت الزيتون مع السكر البني وتطبيقه على البشرة لمدة ربع ساعة، وبعدها يمكنك فرك بشرتك جيدًا، وتكراره مرتين كل أسبوع حتى تصبح البشرة أكثر ترطيبًا.

في نهاية مقال العناية بالبشرة الجافة قد وضحنا لكم بعض الخطوات التي يجب الالتزام بها لحماية البشرة الجافة من الالتهاب والتشقق الذي يحدث لها نتيجة التعرض للجو البارد، كما عرضنا لكم واحدة من الماسكات التي تستخدم للتنعيم مثل زيت الزيتون مع السكر البني.