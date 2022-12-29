طريقة رسم الحواجب الريش feathered brows بالخطوات

مافيش شك ان الحواجب مهمة جدا لانها بتحدد شكل الوش كله ، لو رسمتيها بشكل صح ، ولو انتي مش بتحبي الحواجب الممتلئة اوي او اللي رسمتها حادة زيادة ، النهاردة هنشارك معاكي اتجاه الحواجب الريش ، وهي بتعتمد انها تدي حواجبك لوك طبيعي ، تعالوا نعرف مع بعض في السطور الجاية طريقة رسم الحواجب الريش بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة رسم الحواجب الريش:

الادوات اللي هتحتاجيها:

– قلم حواجب كريمي.

– فرشة حواجب.

– جل الحواجب.

الخطوات:

– الخطوة 1:

عشان اللوك ده يطلع بشكل مظبوط ، لازم تحافظي على الشكل الطبيعي لحواجبك وتحسنيها بس شوية عشان يبقى شكلها حلو ، اول حاجة ابدأي شيلي الشعر الزيادة اللي حوالين الحاجب ، واتأكدي من عدم المبالغة في نتف الحواجب.

– الخطوة 2:

بعد كده استخدمي قلم حواجب كريمي ، املي بيه فراغات الحواجب ، واختاري لون القلم يكون اقرب حاجة للون شعرك حواجبك.

– الخطوة 3:

بمجرد ما تملي حواجبك بشكل صح ، خدي فرشة الحواجب وسرحي حواجبك بالراحة لفوق عشان تعملي تأثير الريش ، كمان ده هيساعد انه يلقط اي منتج زيادة من على الحواجب ، ويدي حواجبك شكل حلو ومتحدد بشكل طبيعي.

– الخطوة 4:

عشان تكملي اللوك ، استخدمي كمية بسيطة من جل الحواجب الشفاف عشان تحافظي على شكل الحواجب ثابتة في مكانها طول اليوم.

وبالخطوات البسيطة دي يبقى خلصنا رسم الحواجب الريش من غير وقت ولا مجهود.

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