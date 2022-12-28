طريقة عمل الثومية للشيف منال العالم بالخطوات في البيت

تدخل طريقة عمل الثومية للشيف منال العالم ضمن الأمور التي يبحث عنها الكثير من محبي هذا الطبق الذي يعتبر من المقبلات التي تعمل على فتح الشهية، حيث يفضل الكثير من أبناء الشعوب العربية على وجه الأخص طبق الثومية على مائدة الكثير من الوجبات التي تشتهر بها هذه البلاد، ويعتمد هذا الطبق على الثوم الذي يحتوى فضلا عن المذاق اللاذع بعض الشي والذي يجذب الكثير من الناس على الكثير من الفيتامينات والمعادن الاساسية التي يحتاج لها جسم الإنسان.

طريقة عمل الثومية للشيف منال العالم

مقادير صنع طبق الثومية التي تؤكل مع كفتة الفرن، وفقا لوصفة الشيف منال العالم

كوب من المايونيز و3 ملاعق صغيرة من الحليب.

عدد 4 ملاعق من الثوم المفروم مع ملعقة من الكسبرة الناعمة.

ثم ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقتان من عصير الليمون.

توابل وملح بكميات تختلف بحسب الرغبة.

طريقة عمل الثومية للشيف منال العالم

من اجل الحصول على طبق المقبلات المفضل عند الكثير من الكبار والصغار الثومية مع شاورما الدجاج، فانه يجب اتباع خطوات الصنع السهلة والتي تعمل على إبراز طعم الطبق مثل ما يأكلونه الكثير في المحلات العامة والمطاعم، ويكون ذلك بعمل الأتي:

إضافة كل من الثوم مع المايونيز ونقلبهم جيدا.

ثم إضافة الليمون مع الحليب ونخلطهم جيدا قبل دمجهم مع الخليط السابق.

بعد ذلك يتم الخفق لكافة المكونات مع بعض ووضعهم في طبق التقديم.

وبعد مساواة الخليط في الطبق يمكن إضافة قليل من زيت الزيتون على الوجه.

طريقة عمل الثومية السورية

تختلف خطوات صنع الثومية بحسب ما يعتاد عليه كل شعب على حدة من الشعوب العربية التي تفضل هذا النوع من المقبلات مع الأكل، إذ يتم عمل الثومية السورية في بلاد الشام بناء على خلط كل من الثوم والملح وعصير الليمون معا في الخلاط الكهربائي، ثم يوضع كل من زيت الزيتون والحليب والفلفل الأخضر في الخلاط كي يتم خلط الخليط مرة أخرى، ويصب الخليط المتجانس الذي يكون متماسك القوام بعد اشئ في طبق للتقديم، مع إضافة قليل من أوراق النعناع الجاف من اجل التزيين.