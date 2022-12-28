جدول التسنين عند الرضع بالأعمار.. تابعي طفلك

جدول التسنين عند الرضع من الأمور التى تشغل الأمهات اللواتي لديهم صغار ويعانون من أعراض التسنين ويرغبن معرفة كم يو تستمر أعراض التسنين خاصة أنها تبقى لمدة أسبوع إلى أسبوعين وتبحثن عن علامات التسنين بالصور فيما يشعرن بالقلق من أسباب التسنين المبكر عند الرضع والاطلاع على جدول التسنين عند الرضع بالأعمار للاطمئنان على سن طفلها. بجانب معرفة أفصل مشكن لآلآم التسنين عند الأطفال والطرق المتاحة لكى يمر الطفل تلك المرحلة بأقل ضرر ممكن. والاعتماد على راحته. لذلك نرصد كل ما يخص ددول التسنين عند الرضع وكيفية التخلص من الآلام التى يعاني منها الطفل في تلك المرحلة العمرية.

جدول التسنين عند الرضع

حسبما أكد الأطباء أن جدول التسنين عند الرضع يتم تقسيمه وفق الآتي:

من 6 إلى 12 شهراً: تبدأ بظهور القواطع المركزية (الأسنان الموجودة في منتصف الفك العلوي والسفلي).

من 9 إلى 12 شهراً: تبدأ بظهور القواطع الجانبية (الأسنان الواقعة بجانب القواطع المركزية).

من 13 إلى 19 شهراً: في هذه الفترة يظهر الضرس الأول.

من 16 إلى 22 شهراً: مرحلة ظهور الأنياب.

من 25 إلى 33 شهراً: مرحلة ظهور الضرس الثاني.

أسباب التسنين المبكر عند الرضع

قد تتفاجئ الأمهات بـ التسنين المبكر عند الرضع بميلاد طفل بوجود سن أو أثنين في أفواههم. أو يبدأ التسنين من عمر شهرين. وهذا ما أكده الأطباء أنه طبيعى وليس فيه أي ضرر ويختلف التنسنين بين الأعمار المختلفة للطفل. والسبب في التسنين المبكر يكون نتيجة لزيادة الكالسيوم والتغذية السليمة عند الأم .

أفضل مسكن لآلام التسنين عند الأطفال

يتسائلن الأمهات عن أفضل مسكن لآلام التسنين عند الأطفال وكيفية التصرف مع أعراض التسنين عند الأطفال خاصة أن الكثير من الصغار يعانون في هذه الفترة فقد أجمع الأطباء على الآتي: