نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوي مناعة أطفالك ضد البرد طريقة عمل بعض العصائر لرفع المناعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قوي مناعة أطفالك ضد البرد ، تسعى الكثير من الأمهات لعمل أنواع من العصائر و المشروبات لتقوية مناعة أطفالهم ومن هذه المشروبات والعصائر عصير البنجر والفراولة لهم فوائد كثيرة لجسم الإنسان وتقوية مناعة الجسم وتمد الجسم بالطاقة وعلاج بعض الأمراض مثل الانيميا وفقر الدم وهذه العصائر مفيدة في الشتاء لتقوية المناعة ضد نزلات البرد لاحتوائها علي فيتامين سي وهو من مضادات الأكسدة التي تحافظ علي نضاره البشرة وحيويتها أيضا ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقه عمل عصير المناعة بطريقة سهلة وبسيطة

قوي مناعة أطفالك ضد البرد مكونات عمل عصير المناعة

هذه هي مكونات عمل عصير المناعة بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها :-

بنجر مسلوق.

ماء سلق البنجر.

فراولة مقطعة.

جزر مسلوق.

سكر أو عسل نحل لتحلية.

طريقة عمل عصير المناعة

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل عصير المناعة بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي:-

أولا نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البنجر المسلوق والجزر المسلوق. ثم نقوم بوضع الفراولة المقطعة قطع صغيرة عليهم. وبعد ذلك نقوم بوضع ماء سلق البنجر والسكر أو عسل النحل ونخفق جيداً. ثم نقوم بوضع العصير في كاسات التقديم ويقدم بالهنا والشفا لمتابعينا الأعزاء.

عصير البنجر والبرتقال والجزر

معنا أيضا عصير أخر لرفع المناعة ومغذي جدا للأطفال سوف نتعلم كيفية تحضير بسهولة وهذه هي مكونات العصير الرائع والمميز مكونات بسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها :-

مكونات عمل عصير البنجر والبرتقال

كوب من الجزر المسلوق.

كوب من البنجر المسلوق.

كوبان من عصير البرتقال.

سكر أو عسل نحل لتحلية.

كوب من ماء سلق البنجر.

طريقة عمل عصير البنجر والبرتقال والجزر

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل عصير البنجر و البرتقال والجزر بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي :-

أولا نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البنجر المسلوق والجزر المسلوق. ثم نقوم بوضع عصير البرتقال وماء سلق البنجر والسكر أو عسل النحل ونخفق جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع العصير في كاسات التقديم ويقدم بالهنا والشفا لمتابعينا الأعزاء.

فوائد عصير المناعة

سنتحدث عن فوائد العصير بشكل أوضح من خلال هذه السطور التالية:-