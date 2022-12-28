نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر اللحم الشهية فى الطاسة بدون تخمير أو فرن بسهولة في المقال التالي
تعد فطائر اللحم فى الطاسة سهلة وسريعة، وذلك لأنها لا تحتاج فى تحضيرها الى تخمير أو فرن ولا تأخذ وقت كبير فى عملها، وتعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية تصلح للغداء أو العشاء ويفرح بها أفراد الأسرة كثيراً، ويبحث الكثيرين عن الطرق السريعة لعمل فطائر لحمة بسرعة وفى وقت قياسي، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فطائر اللحم فى الطاسة بدون تخمير أو فرن.
مكونات فطائر اللحم فى الطاسة
تحتوى فطائر اللحم فى الطاسة على بعض المكونات الغير مكلفة والبسيطة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:
للعجين
- ٢ كوب من الدقيق.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ماء للعجن.
للحشو
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة من السكر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم أو السبع بهارات.
- حبة متوسطة من البصل.
- فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.
- فص من الثوم مفروم.
- رشة من البقدونس المفروم.
- جبنة مودزريلا.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل فطائر اللحم فى الطاسة سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تحضيرها فى المنزل بسهولة وبدون تعب وهى كمايلي:
- نحضر وعاء مناسب ونضع به كوبين الدقيق المنخول ونضيف عليهم الملح والسكر وملعقتين الزيت.
- بعد ذلك نبدأ بالعجن مع إضافة الماء بالتدريج حتى تتلم العجينة.
- نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية وتلتصق باليد بسيط مهم جداً نعجنها كويس حتى تصبح ناعمة.
- ندهنها بمسحة من الزيت ونتركها حتى ترتاح لمدة ١٠ دقائق حتى يسهل فردها.
- فى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة فى طاسة على النار نضع الزبدة والزيت حتى تسخن جامد.
- ثم ننزل عليها باللحمة المفرومة ونضيف عليها البهارات الملح والفلفل والبابريكا وجوزة الطيب وبهارات اللحم أو السبع بهارات.
- ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليه البصل المفروم ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان ونقلب حتى يمتزجوا تماما.
- بعد ذلك ننزل عليهم بفص الثوم مت التقليب حتى تأخذ الطعم الجميل.
- وأخيراً نضيف رشة البقدونس المفروم ونقلب نتركها حتى تستوي بالكامل ولا يتبقى بها أية سوائل وبكده تكون الحشوة جاهزة.
- نتركها حتى تبرد ونقوم بفرد العجينة ونحضر العجينة ونلفها اسطوانة ونقطعها إلى ٤ أجزاء بحجم الفطيرة المتوسطة.
- نلم كل قطعة على شكل كرة ونتركها حتى ترتاح مرة أخرى لمدة ١٠ دقائق مع تغطيتها بكيس نايلون.
- نبدأ بأول واحدة كورناها ونفردها حتى تصبح بسمك رفيع.
- بعد ذلك نقوم بوضع شوية من الحشوة فى منتصف الدائرة ونرش عليها شوية من الجبنة المودزريلا ونلم العجينة ونقفلها كويس جداً.
- نفردها شوية بعد كده ونتركها ترتاح قبل التسوية لمدة ١٠ دقائق أخرى.
- نحضر طاسة ونضعها على النار ونمسحها بشوية زيت أو زبدة.
- نتركها لمدة ٤ دقائق ثم نقلبه على الجانب الآخر ونغطيها للتأكد من النضج.
- بعد ذلك نرفع الغطاء وندهنها بمسحة زيت ونقلبها مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة ولو عوزينها طرية نغطيها دقيقتين بعد التسوية.
- نضعها فى طبق التقديم مع رشة من البقدونس وشوية سلطة طحينة وبالف صحة وهنا.
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