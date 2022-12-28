فطائر اللحم الشهية فى الطاسة بدون تخمير أو فرن بسهولة

تعد فطائر اللحم فى الطاسة سهلة وسريعة، وذلك لأنها لا تحتاج فى تحضيرها الى تخمير أو فرن ولا تأخذ وقت كبير فى عملها، وتعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية تصلح للغداء أو العشاء ويفرح بها أفراد الأسرة كثيراً، ويبحث الكثيرين عن الطرق السريعة لعمل فطائر لحمة بسرعة وفى وقت قياسي، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فطائر اللحم فى الطاسة بدون تخمير أو فرن.

مكونات فطائر اللحم فى الطاسة

تحتوى فطائر اللحم فى الطاسة على بعض المكونات الغير مكلفة والبسيطة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

للعجين

٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء للعجن.

للحشو

ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم أو السبع بهارات.

حبة متوسطة من البصل.

فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.

فص من الثوم مفروم.

رشة من البقدونس المفروم.

جبنة مودزريلا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل فطائر اللحم فى الطاسة سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تحضيرها فى المنزل بسهولة وبدون تعب وهى كمايلي: