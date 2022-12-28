طاجن لسان العصفور بالكبد والاوانص، يرغب جميع النساء فى التنوع فى وصفات الطعام التى تقدم يومياً، ويعد الارز من أكثر الوصفات التى تقدم مع جميع المأكولات، ويوجد البديل لهذه الأطعمة فى اللسان عصفور فهو من اشهى الماكولات التى تقدم مع العديد من المأكولات، ويعد طاجن اللسان عصفور بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت فى الإعداد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد والاوانص بطريقة مميزة ولذيذة.

إعداد طاجن لسان العصفور بالكبد والاوانص

لسان العصفور من المعجنات التى تتميز بطعمها وسهوله تحضيرها، كما أنه من الوصفات السهله والبسيطة.

المكونات

نصف كيلو كبد واوانص.

بصلة مفرومة.

فلفل الوان مقطع.

ثوم مفروم.

معلقة صلصة.

ملح.

فلفل أسود.

لسان عصفور.

معلقة سمن كبيرة.

تحضير الكبد والاوانص

تغسل الكبد والاوانص جيداً وتنقع قبل الوصفة بنص ساعة فى ماء وخل.

تشطف جيداً ثم تقطع قطع صغيرة.

نحضر انا ءصغير ونضع معلقة من السمن والبصل المفروم والثوم ويشوح حتى يزبل، ثم نسكب الكبد والاوانص عليهم ونقلب جيداً ونضع الفلفل الالوان المقطع ونضع الفلفل الاسود والملح ومعلقة الصلصة ونتركه حتى ينضج.

فى إناء آخر نضع معلقة من السمن أو الزبدة ونضع لسان العصفور ونقلبه فى السمن حتى يحمر، ثم نضع مرقة الدجاج او الشوربة والملح والفلفل الأسود ونهدا النار ونتركه ينضج.

نضع الكبد والاوانص على لسان العصفور ونقلب المكونات، ثم نضعها فى طاجن.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع طاجن لسان العصفور فى الفرن حتى ينضج.

من اشهى الوصفات التى تقدم فى الفرن كبديل للأرز بطعم احلى واطعم.

إعداد الدجاج بالليمون

المكونات

فرخة متوسطة الحجم.

معلقة كبيرة من الزبادى.

معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الاسود.

معلقة من القرفة.

معلقة من الزنجبيل.

معلقة من البصل الباودر والثوم البودر.

ليمونه.

تحضير وصفة الدجاج المشوي بالليمون