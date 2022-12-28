برجر بالعجينة بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة وبمذاق لذيذ وشهي

برجر بالعجينة ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية، التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضًا، حيث يلجئون إلى تناوله في المطاعم باستمرار، لما له من نكهة رائعة، ومذاق مميز، وهو من الأكلات المنتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث نال على إعجاب الجميع، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضًا، لذا تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم بدلًا من شرائه من المطاعم لضمان جودته وصحته، ولتكلفته الباهظة أيضًا، كما يمكنكم تجربة خبز البرجر وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل برجر بالعجينة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات برجر بالعجينة

يتكون برجر بالعجينة من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مكونات البرجر

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات برجر.

جبنة شيدر مبشورة.

طماطم مقطع شرائح.

بصل مقطع جوانح.

مقادير العجينة

نصف كيلو دقيق مخبوزات.

كوب ونصف حليب.

باكيت بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة زيت الذرة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

صلصة فرنسية أو صوص كاتشب ومايونيز.

مقادير الوجه

بيضة.

رشة ملح.

فلفل أسود.

رشة فانيليا.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل برجر بالعجينة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود وبهارات البرجر، ثم نخلطهم.

ثم نأخذ قطعة من اللحمة، ثم نكورها، ثم نقوم بعمل تجويف بها، ثم نقوم بحشوها بالجبنة الشيدر، ثم نغلقها ونكورها مرة ثانية.

ثم نضع الكرة على ورقة زبدة، ثم نضغط عليها باليد قليلًا.

بعد ذلك نضع فوقها ورقة زبدة ثانية ونضغط مرة ثانية.

ثم نضغط عليها بهراسة البطاطس (ومن الممكن تشكيل البرجر بمكبس البرجر).

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة وندهنها بالزيت، ثم نضع بها أقراص البرجر وبعد مرور 10 دقائق نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تنضج.

ثم نرفع أقراص البرجر من على النار ونتركهم يبردوا.

بعد ذلك نحضر عجينة البرجر، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والسكر البيكنج بودر، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط، ثم نتركه يرتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نضيف البيض ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الدقيق والملح ونقلب بملعقة خشب حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نقسم العجينة إلى 6 كور متساوية في الحجم.

بعد ذلك نغطيهم بكيس بلاستيك ونتركهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق.

ثم نوزع فوق كل قرص برجر ملعقة كبيرة من الصوص، ثم شريحة طماطم، شرائح بصل، ثم شريحة طماطم، ثم ملعقة من الصوص.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نفرد كل كرة من العجين باليد، ثم نضع فوقها قرص البرجر، ثم نغلق العجين على البرجر ونكوره.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نرص البرجر بالعجين في صينية مدهونة بالزيت.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدًا.

بعد ذلك ندهن وجه البرجر بالعجين بخليط البيض.

ثم نرش على الوجه سمسم أو حبة البركة.

ثم نتركه يختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة أعلى من المتوسط، ثم نتركه حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا.

ثم نخرج البرجر من الفرن.

ثم نقدم برجر بالعجينة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الثاوزند أيلاند

المكونات

2 ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

كوب من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

6 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

فلفل أسود.

ملح.

طريقة التحضير

نحضر إناء، ثم نضيف إليه الكاتشب والمايونيز والخل والسكر والبصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود وماء مخلل الخيار، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك تكون صوص الثاوزند أيلاند جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز

المكونات

كوب حليب.

جبنة مثلثات أو فيتا (الكمية حسب القوام المرغوب).

كوب ونصف من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

ملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

فلفل أسود.

طريقة التحضير