نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الأطعمة المغذية لطفلك عند أصابته بالإنفلونزا أو الحمى في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي الأطعمة المغذية لطفلك عند إصابته بالإنفلونزا أو الحمى دائما تبحث الكثير من الأمهات حول كيفية وقاية أبناءهم من الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو الحمى بجميع أشكالها هنا تحتار الأمهات في نوعية الأطعمة المناسبة التي يجب تقديمها للأبناء عند الإصابة بنزله البرد وما هي نوعيه الأطعمة المناسبة لكل سن سواء كان عمر الابن رضيعا أو طفلا أو في سن المراهقة.

الأطعمة المغذية للطفل عند إصابة نزلات البرد

بالنسبة للطفل اذا كان رضيعا:-

في حالة اذا كان الطفل رضيعا ولا زال عمره اصغر من سته أشهر فلا داعي للقلق فيعد اللبن الطبيعي في حال اذا كنت ترضعينه طبيعيا يكفيه جيدا.

أما اذا كان هذا الطفل يأخذ غذاءه صناعيا أي اللبن الطبيعي فيجب الرجوع إلى الطبيب واستشارته لكي يكتب بعض المكملات الغذائية لهذا الطفل.

الأطعمة المغذية للأطفال الكبار من نزلات البرد

الثوم: من المؤكد أن الثوم من افضل ما يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم ويقي الجسم من الإصابة بنزلات البرد وأيضا من أعراض السعال واحتقان الجيوب الأنفية كما يعمل على سرعة الشفاء لكل هذه المميزات يجب تقديمه أما مطهوا داخل الأطعمة بكافه أنواعها ولكن بالنسبة للأولاد الكبار في عمر سن المراهقة يمكنهم ابتلاع عدد صغير من فصوص الثوم على الريق لأنها تعد قرص من الدواء الطبيعي لصحه الجسم.

وجبة حساء الدجاج

في العادة دائما السوائل الدافئة في فصل الشتاء مفيدة جدا في حالات نزلات البرد ومن أهمها حساء الدجاج الدافئ يجب تناوله لأنه يحتوي على القليل من الدهون لذلك يساعد في تفكيك المخاط الذي يسبب الاحتقان في الانف والحنجرة يمكن تناول حساء الدجاج بكافه أنواع المختلفة منها منه حساء الدجاج بعصير الليمون الدافئ لأنه يحتوي على حمض السيستين الذي يعد من الأحماض الامينية التي تعمل على تحسين المناعة داخل الجسم والتهاب الشعب الهوائية.

من الممكن إضافة عدد من فصوص الثوم ووضع قطع من البصل لزيادة رفع المناعة وأيضا لزيادة القيمة الغذائية للحساء ممكن إضافة الفطر أو المشروم حيث يعد من الأطعمة التي تعمل تعزيز الجهاز المناعي.

تناول العصائر والفواكه الطبيعية

دائما احرصي على تقديم الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي وتوجد في البرتقال اليوسفي والجريب فوت والكيوي والأناناس والتويتات أو من الممكن أعداد بعض العصائر الطبيعية مضاف لها عسل النحل الطبيعي لزيادة القيمة الغذائية.

مشروبات دافئة بالعسل

دائما حضري المشروبات الدافئة بكافة أنواعها خاصة المفيدة صحيا للأولاد منها الزنجبيل والليمون ولا يفوتك أن تكون التحلية بعسل النحل لكي تكون فائدة أكبر لتخفيف التهابات الحلق والمساعدة في رفع مناعه الجسم لأنها تحتوي على المواد المضادة للأكسدة.

قدمي للأولاد جميع الثمار التي تحتوي على اللون الأحمر والبرتقالي منها الفلفل والطماطم والبرتقال والجزر والبطاطا الحلوة واليقطن والقرع والشمام كل هذه الثمار تحتوي على الكثير من فيتامين سي وأيضا تعمل على رفع قوه جهاز المناعي.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقويه الجهاز المناعي من الأفضل شرب عدد كوبين في اليوم من الشاي الأخضر البارد يوميا.