نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفريكة المفلفلة بلحم الغنم فى المنزل بكل سهولة في المقال التالي

تشتهر معظم البلاد بزراعة الفريكة وهى تعتبر من أشهر العناصر الغذائية التى تكون مفضلة لدى الجميع، وتعتبر الفريكة مثل الأرز وذلك لأنها تتميز بمذاقها الرائع وتستعمل فى أطعمة مختلفة مثل تحضيرها للأكل أو للحشو أو الشوربة، ومن أشهر البلاد التى تزرع الفريكة هى العراق والجزائر، وتركيا وبلاد الشام، ويمكن إستعمال الفريكة لحشو البط والفراخ والحمام، وأيضا تحتوى على سعرات حرارية قليلة، وسوف نقوم بذكر طرق لتحضير الفريكة. مكونات عمل الفريكة المفلفة بلحم الغنم: 1 كيلو جرام لحم الغنم بالعظام.

1 ثمرة بصل كبيرة مفرومة.

2 كوب ونص فريكة.

2 ملعقة صغيرة ونص ملح.

ربع كوب لوز محمص.

1 ملعقة كبيرة توابل مشكلة.

تلت كوب زبدة.

نص ملعقة كبيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: نضع الفريكة فى وعاء غويط ثم نقوم بغسلها مرات متعددة، وبعد ذلك نضع ماء ساخن فى وعاء ونضع الفريكة فيه ونتركه لمدة 60 دقيقة. نغسل لحم الغنم ونقوم بوضع ماء فى إناء ووضعه على النار ليغلى وإسقاط اللحم فيه ليسلق. نقوم بوضع الملح ونتركه ليغلى وبعد ذلك نغطى الوعاء، ونخفض النار عليه حتى تستوى اللحم لمدة 60 دقيقة وأكثر حتى تنضج جيداً، نقوم بإزالة الرغوة التى تتكون على سطح اللحم من وقت لآخر. نقوم بالتأكد من أن اللحم قد سلق بطريقة جيدة وبعد ذلك نزيل اللحم من الشوربة، ونخلى اللحم من العظام ويمكن أن نترك اللحم على العظام حسب المفضل. نحفظ اللحم فى وعاء حتى يكون ساخن، ونقوم بأخذ 3 كوب مرق ونصفيه من قطع اللحم أو العظم. نضع الزبدة فى وعاء ونسكب البصل المفروم عليه ونقليه حتى يذبل، ونضع عليه الفريكة التى سبق نقعها ونقلبها حتى تمتزج بالبصل والزبدة. نقوم بوضع المرق التى تم الاحتفاظ به على الفريكة، ونضع عليه الملح والتوابل ونتركه ليغلى وبعد ذلك نغطى الوعاء ونخفض النار حتى يستوى لمدة 30 دقيقة ويقلب من وقت لآخر حتى لا تجف الفريكة. مكونات عمل شوربة الفريكة بالفراخ: 1 كوب ونص فريكة ناعمة.

1 كيلو دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 6 قطع.

5 كوب ماء.

1 ثمرة بصل كبيرة مفرومة.

1 مكعب مرق دجاج.

نص ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة توابل متنوعة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: توضع الفريكة فى إناء غويط وتغسل أكثر من مرة بالماء جيداً، وبعد ذلك نقوم بنقعها فى ماء يكون دافئ وليس فاتر لمدة 30 دقيقة. نقوم بوضع زيت زيتون فى وعاء ليسخن وبعد ذلك نقوم بوضع البصل المفروم ويقلب ليذبل. نضع قطع الدجاج بعد غسلها جيداً وتقلب مع البصل حتى يتغير لونه للذهبى. نقوم بتصفية الفريكة بعد نقعها فى الماء، ونقوم بوضعها على البصل والدجاج وتقلب لدقيقة، مع خفض النار. نحضر أكواب الماء ونضعها على الدجاج بالبصل، وتتبل بالملح والفلفل الأسود ومكعب مرقة. تقلب المكونات ونتركها تغلى وبعد ذلك نخفض النار ونغطى الوعاء. نترك الوعاء على النار ويكون النار منخفضة وتترك لمدة 1 ساعة ونصف لتستوى الفريكة والدجاج، ويراقب من وقت لآخر حتى نراقب الماء. إذا لزم الأمر أن توضع ماء مرة أخرى على الفريكة نقوم بوضع ماء عليه حتى تستوى، وبعد ذلك تغرف فى أطباق وتقدم جاهزة بجانب المقبلات. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفريكة المفلفلة بلحم الغنم فى المنزل بكل سهولة - ثقفني

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