جربي تعملي بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب بطريقة روعة فى المنزل

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تعتبر بسبوسة الحليب بكريمة الحليب من الحلويات الجميلة، والتى تشتهر فى تركيا كما أنها مميزة لأنها تصنع من الحليب وتسقي به أيضا بخلاف أنواع البسبوسة الأخري، وكذلك يتم تغطيتها بالكريمة المصنوعة من اللبن أيضا والنشا والدقيق ومزود عليها الكريم شانتيه لتزويد الطعم، كما أنها تزين بجوز الهند وبأى نوع فاكهة تحبون مما يعطيها الشكل الجميل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب بطريقة روعة فى المنزل بالتفصيل.
مقادير بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب
تتكون بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب من مجموعة من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:
- ٣ حبة من البيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- ١/٢ كوب من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- كوب من السميد الناعم.
- ١١/٤ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كيس من البيكنج بودر.
للتسقية
- ١/٢ كوب من السكر.
- ٢١/٢ كوب من الحليب البارد.
للكريمة
- ١/٢ كوب من الدقيق.
- ١/٤ كوب من نشا الذرة.
- ٣/٤ كوب من السكر.
- لتر من الحليب.
- كيس من الكريم شانتيه البودر.
للتزيين
- كوب من جوز الهند.
- كيوي.
- فستق مجروش.
- فراولة.
طريقة الاعداد والتجهيز
طريقة عمل بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب لها خطوات بسيطة فى التجهيز ولكن طعمها روعة وهى كالتالي:
- نحضر بولة عميقة ونضع بها البيض ونضيف عليه رشة الملح ونصف كوب السكر ونخفقهم مع بعض كويس.
- ثم نضيف عليهم كوب الحليب الدافئ ونقلب ونصف كوب من الزيت مت التقليب.
- بعد ذلك نضيف عليهم كوب السميد الناعم ونقلب ثم نضيف عليهم كوب وربع من الدقيق وملعقة صغيرة من الفانيليا وكيس من البيكنج بودر.
- نقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها تماما.
- نحضر صينية من البيركس وندهنها بقليل من الزيت مقاس ٢٨ فى ٢٨ سم.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة النار من تحت وبعدين من فوق.
- بعد ذلك نحضر الشربات البارد للتسقية فى وعاء نضع السكر وعليه كوبين ونصف من اللبن البارد ونقلب حتى يذوب السكر تماماً.
- نسقي البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرةً وهى ساخنة.
- نجهز كريمة الحليب ونحضر حلة مناسبة ونضع بها الدقيق ونضيف عليه النشا والسكر ونضيف عليهم اللبن ونقلبهم مع بعض كويس جداً حتى يمتزجوا تماما.
- نضعها على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي ويثقل قوامه.
- نسكبه فى وعاء آخر ونضيف عليه كيس من الكريم شانتيه البودر ونخفقهم مع بعض كويس بواسطة المضرب الكهربائى.
- نقوم بتوزيع الكريمة على البسبوسة وهى ساخنة ونساوي السطح ثم نرش عليها جوز الهند نتركها حتى تبرد شوية.
- ثم ندخلها الثلاجة حتى تبرد جيداً ونقطعها الى مربعات حسب الرغبة بعد خروجها من الثلاجة.
- نزينها بالكيوي والفراولة بعد تقطيعهم بشكل جمالي والفستق الحلبي المجروش وبالف صحة وعافية.
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