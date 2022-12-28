جربي تعملي بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب بطريقة روعة فى المنزل

تعتبر بسبوسة الحليب بكريمة الحليب من الحلويات الجميلة، والتى تشتهر فى تركيا كما أنها مميزة لأنها تصنع من الحليب وتسقي به أيضا بخلاف أنواع البسبوسة الأخري، وكذلك يتم تغطيتها بالكريمة المصنوعة من اللبن أيضا والنشا والدقيق ومزود عليها الكريم شانتيه لتزويد الطعم، كما أنها تزين بجوز الهند وبأى نوع فاكهة تحبون مما يعطيها الشكل الجميل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب بطريقة روعة فى المنزل بالتفصيل.

مقادير بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب

تتكون بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب من مجموعة من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:

٣ حبة من البيض.

رشة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

١/٢ كوب من الزيت.

كوب من السميد الناعم.

١١/٤ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

للتسقية

١/٢ كوب من السكر.

٢١/٢ كوب من الحليب البارد.

للكريمة

١/٢ كوب من الدقيق.

١/٤ كوب من نشا الذرة.

٣/٤ كوب من السكر.

لتر من الحليب.

كيس من الكريم شانتيه البودر.

للتزيين

كوب من جوز الهند.

كيوي.

فستق مجروش.

فراولة.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل بسبوسة الحليب التركية بكريمة الحليب لها خطوات بسيطة فى التجهيز ولكن طعمها روعة وهى كالتالي: