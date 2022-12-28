مش هتشتريها من بره تاني.. أسهل طرق لعمل عجينة الطعمية في البيت أحلى من المطاعم

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طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت، تتصدر الطعمية قائمة الأكلات الشعبية التي عليها الكثير من الأقبال في الشارع المصري، وعادة يتم تناولها ساخنة مع طبق الفول المدمس لتصبح وجبة مليئة بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان وتساعد على الإحساس بالشبع لفترات طويلة لاحتوائها على الألياف والبروتينات، ولأن بعض ربات البيوت تفضل عمل عجينة الطعمية بأنفسهن في البيت لتوفير التكاليف ولضمان الجودة، نقدم لكم طريقة أسهل طريقة لتحضير الطعمية في المنزل مثل المحلات. طريقة عمل عجينة الطعمية في الخلاط مكونات الطعمية البيتي نصف كيلو فول مدشوش.

نصف كوب حمص.

نصف حزمة خضرة من (بقدونس – شبت – كسبرة – كرات).

بصلتين متوسطتين.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

كوب ماء. طريقة التحضير يتم غسل الفول المدشوش جيداً وتنقيته من أي شوائب به.

يتم نقع الفول المدشوش في الماء لمدة ساعتين على الأقل، ثم يتم تصفيته جيداً من الماء.

ضعي قليل من الماء في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم أضفي جزء من البصل المقطع والثوم وجزء من الخضرة المُقطعة وجزء من الفول المدشوش

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح ناعمة القوام تماماً.

قومي بتصفية الخليط الناتج حتى تتأكدي من عدم وجود أي تكتل بالعجينة، وتتخلصي من أي ماء زائد بالعجينة.

أعيدي تلك الخطوة عدة مرات حتى تنتهي من جميع الكمية وتحصلي على عجينة الطعمية الناعمة.

ضعي التوابل علي عجينة الطعمية وقلبيها جيدا حتى التجانس.

بذلك تصبح عجينة الطعمية جاهزة على الاستخدام، ويمكنك القيام بتخزين العجينة في أكياس الثلاجة ووضعها في الفريز لحين الاستخدام والقلي.

عند الاستخدام ضعي رشة من بيكربونات الصوديوم على العجينة قبل القلي لكي يصبح هشة ومقرمشة في نفس الوقت. طريقة عمل الطعمية زي المحلات المكونات كيلو من الفول المدشوش.

حزمة خضرة من (بقدونس – شبت – كسبرة – كرات).

4 بصلة متوسطة.

رأس ثوم.

رغيف عيش فينو.

ملعقتين كبيرتين من الكمون.

ملعقتين كبيرتين كسبرة ناشفة.

ملعقة ونصف فلفل أسود.

ملعقة ونصف ملح.

نصف ملعقة كبابة صيني.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير اغسلي الفول المدشوش جيداً بالماء، ثم يتم نقعه حوالى 6 ساعات حتى تصبح حبة الفول طرية وسهل الكسر.

اخلطي الفول المدشوش والخضرة والبصل والثوم والعيش الفينو في وعاء الكبة الكهربائية إلى أن تصبح العجينة ناعمة.

إذا وجدتي العجينة بها ماء زائد يمكنك وضع رغيف من العيش الفينو على المكونات أثناء الفرم.

ضعي التوابل على عجينة الطعمية وقلبيها جيداً حتى تندمج.

بذلك تصبح الطعمية جاهزة للقلي أو التخزين ووضعها في الفريزر. عمر شويل - جدة مش هتشتريها من بره تاني.. أسهل طرق لعمل عجينة الطعمية في البيت أحلى من المطاعم - ثقفني اسعار السيارات في السعودية امتلك سيارتك الجديدة بأقل سعر لأحدث الإصدارات

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