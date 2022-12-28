طريقة عمل الديك الرومي الروستو للشيف فاطمة أبو حاتي للمناسبات والأعياد واحتفالات رأس السنة 2023

تحضير الديك الرومي الروستو بأشهى الطرق خاصة مع اقتراب احتفالات الأعياد والمناسبات السعيدة واحتفالات رأس السنة، حيث يعد من أكثر الولائم التي تتميز بها الموائد فهي من الطقوس الرئيسية المرتبطة باحتفالات الميلاد المجيد، لذا تسعى كل ربة منزل في تحضيرها على أكمل وجه وبألذ وأطيب مذاق، وتقديمها بشكل مميز على المائدة، مع إضافة لمسة من الديكور المميز للطبخة، وتتابع العديد من الطرق، حتى تصل إلى الطريقة الصحيحة مثل أكبر وأهم الطهاة بالعالم لذا سنقدم لك أفضل وأسه طريقة تحضير للديك الرومي مع الأرز بالخلطة للشيف فاطمة أبو حاتي لكي تفخري بمائدتك في تلك المناسبات السعيدة أمام أفراد عائلتك.

طريقة عمل الديك الرومي الروستو لاحتفالات راس السنه 2023

استمتعي باستقبال العام الجديد بمائدة مزينة، بأشهى وجبة مميزة تناسب أجواء الاحتفالات الشتوية لراس السنه، وسط الأهل والأصدقاء، بطريقة تحضير مميزة وسهله، وبإمكانك الاطلاع على طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي بالمنزل، وتقديمها مع وجبة الديك الرومي الروستو الشهية.

مقادير الأرز بالخلطة المقدم مع الديك الرومي الشهي

مكونات الأرز بالخلطة كالتالي:

4 كوب من الأرز البسمتي، يكون منقوع مسبقًا بنصف ساعة، ومصفى جيدًا.

8 كوب من الشوربة الساخنة الثقيلة القوية.

2 مكعب مرقة دجاج.

4 ملعقة كبيرو من السمن، ويفضل السمن البلدي.

عدد 4 ملعقة كبيرة من السكر.

1 كوب زبيب.

4 ملعقة صغيرة من العسل الأسود.

2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملح.

فلفل أسود.

مكونات خلطة كبدة الأرز بالخلطة كالتالي :

كيلو كبدة فراخ أو كبده بقري (حسب الرغبة).

سمنة.

زيت.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملح.

فلفل أسود.

2 كوب كبير من المكسرات المشكلة المفضلة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الأرز بالخلطة بطريقة سهلة وسريعة

أولًا قومي بإحضار وعاء كبيرة وارفعيه على نار متوسطة، ومن ثم نضع بها 4 ملاعق سكر كبيرة، بحيث يكون مقدار كل كوب من الأرز يقابله ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من العسل الأسود، بعد وضع السكر نتركه يتكرمل، ومن ثم نضع كمية مياه بسيطه مع السكر لمساعدته للتحول الكراميل، ذو لون ذهبي غامق وبالتقليب بهدوء. أيضًا بمجرد تحول السكر للون الغامق قومي بصب صوص الديك الرومي أولًا، ثم نصب الشوربة الثقيلة، بحيث يكون مقدار كل كوب من الأرز البسمتي يقابله 2 كوب من الشوربة، ثم نضيف السمنة، ثم الزيت وبالتقليب. في تلك الخطوة نضع الملح والفلفل الأسود، ومرقة الدجاج وبالتقليب، ومن ثم قومي بإضافة القرفة وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة العسل الأسود، واتركي الخليط حتى تمام الغليان وامتزاج المكونات، ثم نضع الأرز البسمتي المغسول والمنقوع وبالتقليب. الآن قومي بتغطية الحلة، واتركي الأرز يتشرب من الخليط، وقومي بتهدئة النار واتركي الأرز يتشرب المزيج، ثم نضيف بعض المكسرات والزبيب على وش الأرز، حتى تستوي المكسرات مع الأرز. كذلك أحضري طاسة من النوع غير قابل للالتصاق وتسخن الطاسة جيدًا ثم نضيف إليها السمن، وبمجرد أن تذوب السمن وتصبح ساخنة، قومي بوضع الكبدة فيها، مع مراعاة عدم التقليب الكثير، حتى لا تتسببي في نزول مياه منها، لأن المراد تحميرها سريعًا، دون نزول سوائل منها. أيضًا مع اقتراب تسوية الكبدة نقوم بتتبيلها وهي في الطاسة، فقومي بإضافة الملح والفلفل الأسود، ثم القرفة البودرة ومن ثم البهارات، واتركيها حتى تستوي تمامًا. كذلك أحضري طاسة وضعي بها القليل من السمن وقومي بتحمير بعض المكسرات، مع الحرص على عدم تحول لونها للغامق، بغرض تزيين وجه الأرز بعد الغرف. في النهاية بإمكانك الإطلاع على فيديو الشيف فاطمة أبو حاتي واتباع الخطوات بدقة، لعمل أشهى ديك رومي روستو للأعياد والاحتفالات.

نصائح مهمة لتحصلي على أرز بالخلطة مميز وشهي المذاق

أولًا عند قيامك بتحمير المكسرات، لا تتركيها حتى لا يغمق لونها وتشعرين بمرارة في الطعم حال تناولها، مما يؤثر بالسلب على طعم الخلطة.

كذلك لابد من تحمير الكبدة جيدًا في سمنة ساخنة جدًا، لأن ذلك يمنع نزول السوائل منها.

في النهاية استخدام الشوربة الثقيلة القوية، يمكنك من الحصول على طعم مميز.

مقادير طهي الديك الرومي لأفضل عزومة عشاء لرأس السنة

مكونات حقن لحم الديك الرومي كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من الكاتشاب.

عدد 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كوب من عصير الطماطم.

كوب من عصير البرتقال.

2 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

رشة حبهان بودرة.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير تتبيلة الديك الرومي الروستو كالتالي:

حبة كبيرة من البصل.

حبة كبيرة من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشاب.

2 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

1 ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملح.

فلفل أسود.

مكونات البوكيه جارنيه للديك الرومي كالتالي:

بصل شرائح.

جزر شرائح.

كرفس شرائح.

فصوص ثوم شرائح.

طماطم شرائح.

كيس حراري كبير الحجم لتسوية الديك الرومي.

طريقة تحضير الديك الرومي لاحتفال رأس السنة بطريقة احترافية

نقوم بتنظيف الديك الرومي جيدًا، ثم نقوم بنقعه في ماء وملح وسكر، لمدة ثلاث ساعات، ثم نقوم بشطفه جيدًا.

احضري وعاء وضعي به عصير البرتقال، وأضيفي عليه البصل البودرة، ثم الحبهان البودرة، ثم البصل البودرة، ثم العسل الأبيض وقلبيهم جيدًا، ثم قومي بإضافة الكاتشاب ثم الملح والفلفل، وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات.

نحضر وعاء نظيف ومصفاة ناعمة وضيقة، ونقوم بتصفية المزيج، حتى الحصول على سائل ناعم لا يوجد به تكتلات، نحضر سرنجه طبية حجم كبير، ذات سن واسع، ونقوم بسحب السائل المصفى من الوعاء، بغرض حقن لحم الديك الرومي.

قومي بحقن لحم الديك الرومي من الصدر، والأوراك، والجوانب والظهر جيدًا، بحيث يتشرب لحم الديك تتبيلة الحقن من جميع الاتجاهات.

احضري الكبة وضعي بها باقي سائل الحقن، ثم قومي بإضافة مقادير تتبيلة الديك الرومي، ضعي البصل، ثم أضيفي الطماطم، ثم الكاتشاب، ثم ضيفي البصل البودرة، ثم الثوم البودرة، واخلطي المكونات جيدًا في الكبة.

قومي بتتبيل الديك الرومي الروستو جيدًا، من الداخل ومن الخارج، وبين أوراك الديك وتحت جلده، وبعد الانتهاء من غمر جميع أجزاء الديك جيدًا بالتتبيلة، احضري الكيس الحراري وضعي به رشة من الدقيق لمنع التصاق الديك به.

أخرجي من الكيس الحراري أي زوائد من الدقيق، ثم نضع به مقادير البوكيه جارنيه، شرائح البصل، ثم شرائح الجزر، ثم شرائح الكرافس،ثم فصوص الثوم، واحملي الديك جيدًا، وضعيه داخل الكيس الحراري، واحكمي غلق الكيس جيدًا، وضعيه على الصينية، واتركي الديك في التتبيلة مدة يوم كامل في الثلاجة، قبل البدء في تسويته.

قبل وضع الديك في الفرن ضعي في صينية تسوية الديك ماء مغلي، واغرزي السكين في جسم الكيس، بهدف صنع فتحات تهوية للديك أثناء تسويته بالفرن، وإخراج بخار الماء الزائد منه.

افتحي الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد تسخين الفرن ادخلي صينية الديك الرمي، وبعد غليان ماء الديك في الصينية، قومي بتهدئة نار الفرن، لتكملة تسويته.

قومي بالكشف على الفرن بعد مرور ثلاث ساعات، وبعد التأكد من طهي الديك الرومي جيدًا، أخرجيه من الفرن.

نصائح مهمة لتحصلي على ألذ ديك رومي روستو

أولًا لابد من حقن الديك الرومي، بالتتبيلة الخاصة السابق ذكرها بهدف تطرية لحم الديك، والحصول على مذاق متميز.

أيضًا يجب العلم بأن لكل كيلو ونصف من وزن الديك الرومي، يقابله نصف ساعة كاملة من التسوية.

كذلك من الضروري تتبيل الديك الرومي قبل الطهي والتسوية، بيوم كامل.

فيما يستخدم الكيس الحراري في تسوية الديك الرومي، بهدف الحصول على نتائج تسوية أفضل.

تقديم وجبة الديك الرومي الروستو بأفضل الطرق