أسماء بنات 2023 من حول العالم ومعانيها الدقيقة.. “اعرفى معنى اسمك”

أسماء بنات 2023 من حول العالم يرغب معرفتها الكثير خاصة الأمهات في فترة الحمل. ولأن الفتيات تهتم بالتفاصيل فدائمًا ما يبحثقون عن أسماء بنات 2023 من حول العالم ومعانيها. وفي هناك من يرغب الاطلاع على اسماء بنات 2023 من القران الكريم خاصة في انتشار الفترة الآخيرة التسمية بـ اسماء بنات 2023 دينية أصبحت متداولة بشكل كبير بالإضافة إلى اسماء بنات 2023 تركية لمعانيها المميزة.

أسماء بنات 2023 من حول العالم

من أشهر أسماء بنات 2023 من حول العالم ومعانيها على النحو التالي:

نيروز : يعني يوم العيد.

هازال : يعني النبتة أو البندق وهي اسم شجرة.

يارا : اسم تركي ويعني المحبوبة.

يامور : يعني المطر.

لوليا : يعني حبات اللؤلؤ.

نازلي : يعني المدللة.

نارفين : يعني القدر.

نوسين : يعني المستقبل.

سلافا : يعني التحية.

سيفدا : يعني العشق.

سودي : الحجر الأسود.

رندة : يعني الجميلة.

روجدا : يعني النهار.

روجين : يعني شمس الحياة.

غيناء : الشجرة التي التفت أغصانها.

آسية : المواسية أو الحزينة المتأملة.

ميرة : الطعام الذي يدخره الإنسان.

نواهل : جمع ناهلة وهو ما يناله الإنسان.

غيانة : حدة الشباب وعنفوانه.

ميار : وهو الضوء على القمر.

مرنان : كثيرة الرنين.

أسماء بنات 2023 من القران الكريم

فهى تدخل تحت مسمى اسماء بنات 2023 دينية ويقبل على تسميتها الكثيرون. ومن أبرزها الآتي:

سلسبيل: من الاسماء المؤنثة التي تعبر عن الأمر السهل للغاية والسلاسة بالشيء (نهر من انهار الجنة). براءة: هذا الاسم من المسميات المذكورة بالقرآن ويعني التبرأ من الذنب أو عدم فعل أمر ما. دانية: اسم علم مؤنث ذكر بوصف خيرات الجنة ونعيمها ويعني الشيء القريب. تقوى: من الاسماء الجميلة للبنات والمذكورة بالقرآن ويعني الخوف من رب العالمين وخشيته. سجى: اسم مؤنث يعبر عن الهدوء والسكن الذي يحدث خلال ساعات الليل الأخيرة. حور: من اسماء البنات الجميلة للغاية وهو تعبير عن الحور بالعين وهو أحد مواصفات الفتاة بالغة الجمال وقد تم ذكره وصف لنساء الجنة. توبة: تعني للتوبة الإقلاع عن الذنوب كما أنه جدير بالذكر أنه اسم من اسماء أبواب الجنة. لؤلؤة: من الاسماء المميزة للبنات والذي أتى بالكثير من المواضع لمدح الجنة وأحد أوصافها. وسيلة: يعني الاسم الطريق الذي يسعى من خلاله الشخص للتقرب من رب العالمين. إيلاف: يأتي الاسم بعدة معاني منها التعود على أمر ما أو العمل على التجهز لفعل شيء. بروج: اسم جميل ومميز ويعني المكان الذي يرتفع عن الأرض كثيراً. فلك: يعني الاسم المكان الذي يدور به الكوكب بالسماء. منتهى: من الاسماء النادرة والجميلة ويعني مصير الأمر ونهايته. ود: يحمل معنى رائع وهو المودة والكثير من الحب.

أسماء بنات 2023 تركية

من أشهر اسماء البنات 2023 تركية الآتي:

ناردين : نبات طيب الرائحة يستعمل للزينة

ألين : أجمل نساء العالم ومن الليونة

دارين : اسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين الغزال الشارد

نهاود : مدينه إيرانية

هتون : منصب

منيفة : تامة الطول والجمال

ليم : الصلح والوفاق

هايدي : بالألماني الفتاة من أصل نبيل

بذلك تم رصد أسماء بنات 2023 من حول العالم ومعانيها لمن يريد الاطلاع عليها حتى لا يجهل أي اسم يتم تسميته في السنة الجديدة.