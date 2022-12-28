كريم النشا والبقدونس معجزة ربانية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والبقدونس من الكريمات الطبيعية المناسبة لجميع أنواع البشرة، فهو رائع في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة على الفور، ونتائجه تظهر على البشرة من أول استخدام، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة وعلامات تقدم العمر، ويعتبر من الكريمات الغنية بمادة الكولاجين الطبيعي، الذي يعمل على تفتيح لون البشرة وشد التجاعيد ويجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة، وهو أمن تمامًا على البشرة ولا يسبب أضرار جانبية ومكوناته طبيعية توجد في كل منزل، وطريقة استخدامه بسيطة وسهلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري ، على طريقة عمل كريم النشا والبقدونس المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع من أول استخدام.

مكونات عمل كريم النشا والبقدونس المبهر

يحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهى كما يلي:-

كوب من مغلي البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي البقدونس، وملعقة النشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الفازلين، وزيت جوز الهند ، وزيت اللوز ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي. نستخدم الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم ونتركه حتى الصباح، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة. يفضل استخدام الكريم على البشرة لمدة شهر كامل حتى نحصل على أفضل النتائج. يفضل وضع الكريم بعد الاستخدام داخل الثلاجة حتى نحافظ عليه من التلف.

فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة

يمتلك الكريم العديد من الفوائد الجمالية الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-