نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المعمول السوري الأصلي بالسميد بأقل التكاليف في المقال التالي
طريقة عمل المعمول السوري الأصلي من أهم الوصفات ذات بحث على مستوى الوطن العربي وذلك لأن المعمول السوري يفضل مذاقه لدى الأطفال وأيضاً الكبار لذلك تبحث السيدات العربيات عن أفضل وصفة لتحضير المعمول وأيضاً تكون تلك الوصفة بأقل تكلفة لذلك نقدمك لكم اليوم بموقع ثقفني وصفة تحضير المعمول السوري الأصلي بأقل التكاليف الممكنة وأيضاً بأبسط خطوات.
مقادير وصفة المعمول السوري الأصلي
من أحلى الوصفات السورية التي يبحث عنها جميع الافراد وصفة المعمول السوري ومن خلال مقالنا اليوم نأتي إليكم بوصفة المعمول السوري الأصلي كما نأتي إليكم بطريقة بسيطة وبأقل التكاليف يمكنكم تحضيره وفي البداية سوف نتعرف على المقادير وهي
- 600 جرام من الدقيق.
- 300 جرام من الزبدة .
- 80 مل من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.
- 50 جرام من السكر الناعم.
- 30 مل من ماء الورد.
- 30 مل من ماء الزهر.
- 2 جرام من المحلب.
- 500 جرام من التمر للحشوة
- 12 جرام من السمن للحشوة.
- 5 جرام من القرفة الناعمة للحشوة.
- 2 جرام من الهيل المطحون.
- 15 مل من ماء الورد.
طريقة تحضير المعمول السوري الأصلي
بعد أن تعرفنا سوياً على مقادير تحضير المعمول السوري الأصلي إليكم الآن خطوات بسيطة للتحضير وللحصول على أفضل النتائج عليكم مراعاة الخطوات بالترتيب وهي كما يلي
- في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.
- بعد ذلك في وعاء جاف على نار هادئة يتم إذابة الزبدة ثم يرفع الوعاء من على النار.
- يتم بعد ذلك إضافة السكر الناعم بالتدريج مع التقليب المستمر والجيد.
- ثم يتم إضافة الدقيق بالتدريج مع التقليب الجيد.
- بعد العجن الجيد يتم ترك العجين نصف ساعة في الثلاجة.
- يتم بعد ذلك إضافة ماء الزهر و ماء الورد للعجين مع التقليب المستمر.
- ثم يتم إضافة الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر للعجين وأيضاً التحريك الجيد.
- تغطى بعد ذلك العجينة وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة فى درجة حرارة الغرفة.
- في وعاء عميق آخر نحضر الحشوة بالاضافة القرفة والحبهان والسمن مع التقليب المستمر.
- يتم تشكيل الحشوة على شكل كرات صغيرة الحجم.
- يتم بعد ذلك تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ويتم حشوها بكرات التمر.
- كما يتم بعد ذلك تشكيل المعمول في قوالب المعمول
- يرص بعد ذلك المعمول في صواني ويتم إدخال الصواني بالفرن لمدة 20 دقيقة.
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