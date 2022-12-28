طريقة عمل المعمول السوري الأصلي بالسميد بأقل التكاليف

طريقة عمل المعمول السوري الأصلي من أهم الوصفات ذات بحث على مستوى الوطن العربي وذلك لأن المعمول السوري يفضل مذاقه لدى الأطفال وأيضاً الكبار لذلك تبحث السيدات العربيات عن أفضل وصفة لتحضير المعمول وأيضاً تكون تلك الوصفة بأقل تكلفة لذلك نقدمك لكم اليوم بموقع ثقفني وصفة تحضير المعمول السوري الأصلي بأقل التكاليف الممكنة وأيضاً بأبسط خطوات.

مقادير وصفة المعمول السوري الأصلي

من أحلى الوصفات السورية التي يبحث عنها جميع الافراد وصفة المعمول السوري ومن خلال مقالنا اليوم نأتي إليكم بوصفة المعمول السوري الأصلي كما نأتي إليكم بطريقة بسيطة وبأقل التكاليف يمكنكم تحضيره وفي البداية سوف نتعرف على المقادير وهي

600 جرام من الدقيق.

300 جرام من الزبدة .

80 مل من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

50 جرام من السكر الناعم.

30 مل من ماء الورد.

30 مل من ماء الزهر.

2 جرام من المحلب.

500 جرام من التمر للحشوة

12 جرام من السمن للحشوة.

5 جرام من القرفة الناعمة للحشوة.

2 جرام من الهيل المطحون.

15 مل من ماء الورد.

طريقة تحضير المعمول السوري الأصلي

بعد أن تعرفنا سوياً على مقادير تحضير المعمول السوري الأصلي إليكم الآن خطوات بسيطة للتحضير وللحصول على أفضل النتائج عليكم مراعاة الخطوات بالترتيب وهي كما يلي