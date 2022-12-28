نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريها تاني من بره اصنعي بنفسك الطحينة بالسمسم بنفس طعم الجاهزة وبأقل التكاليف في المقال التالي
الطحينة تعتبر من أهم المقبلات التي قد يفضلها الكثير من الناس، ويفضل تواجدها على جميع الموائد بجانب الكثير من الأطعمة، فهي تساعد في فتح الشهية ومنح الطعام النكهة المميزة، كما أنها يتم تصنيعها من السمسم الذي قد يحتوي على الكثير من الفوائد الهامة جدًا للجسم، لذلك يتم شراء الطحينة بشكل دائم على الرغم من إرتفاع تكاليف شرائها بشكل كبير، وهذا ما جعلنا نعرض لكم في هذا المقال طريقة تحضير الطحينة الخام الأصلية في المنزل بخطوات بسيطة وتكاليف على قد الأيد.
تحضير الطحينة الخام في المنزل:
نظراً لارتفاع أسعار الطحينة في الأسواق فقد تحرص ربة المنزل على إعدادها في البيت بأقل التكاليف وبأقل وقت وجهد، فهيا نقرأ في السطور القادمة طريقة تحضير الطحينة بشكل تفصيلي:
المكونات:
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من زيت الذرة أو أي زيت موجود.
- 2 كوب من السمسم الأبيض أو الأحمر.
طريقة تحضير الطحينة في المنزل:
- نقوم بتنقية السمسم جيدًا من الشوائب العالقة به.
- نضع السمسم على نار هادئة ويتم تقليبه حتى يصل إلى اللون الذهبي المطلوب.
- كوني حريصة ألا يستمر فترة طويلة على النار حتى لا يصل للون الغامق.
- نترك السمسم حتى يبرد تمامًا.
- نضع السمسم في الكبة أو المطحنة ونقوم بطحنه جيدا عدة مرات ليصبح ناعما جدا حيث إن الزيت الموجود في السمسم يساعده على الطحن حتى يصبح طريا ويأخذ شكل الرمال.
- نحضر الخلاط الكهربائي بعد ذلك ونضع فيه السمسم المطحون مع إضافة كوب الدقيق وكوب الزيت إليه.
- نقوم بتشغيل الخلاط ويتم خفق الخليط السابق تدريجياً.
- نستمر في الخفق عدة دقائق حتى نحصل على قوام مناسب للطحينة أشبه بالعجينة ولكنها ليست متماسكة.
- نخرج الطحينة من الخلاط وتحضرعلب أو برطمانات مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.
- نقوم بسكب الطحينة في البرطمانات حتى نفرغ من الكمية كلها.
- نغلق البرطمانات جيدا ونتأكد انها محكمة الغلق.
- نقوم بحفظ الطحينة داخل الثلاجة.
- نخرج البرطمان من الثلاجة وقت الحاجة إليها ونأخذ منه ما يكفينا ونقوم بإعداد سلطة الطحينة الشهية وندخله مرة أخرى حتى لا يفقد صلاحيته.
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