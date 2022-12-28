مش هتشتريها تاني من بره اصنعي بنفسك الطحينة بالسمسم بنفس طعم الجاهزة وبأقل التكاليف

الطحينة تعتبر من أهم المقبلات التي قد يفضلها الكثير من الناس، ويفضل تواجدها على جميع الموائد بجانب الكثير من الأطعمة، فهي تساعد في فتح الشهية ومنح الطعام النكهة المميزة، كما أنها يتم تصنيعها من السمسم الذي قد يحتوي على الكثير من الفوائد الهامة جدًا للجسم، لذلك يتم شراء الطحينة بشكل دائم على الرغم من إرتفاع تكاليف شرائها بشكل كبير، وهذا ما جعلنا نعرض لكم في هذا المقال طريقة تحضير الطحينة الخام الأصلية في المنزل بخطوات بسيطة وتكاليف على قد الأيد.

تحضير الطحينة الخام في المنزل:

نظراً لارتفاع أسعار الطحينة في الأسواق فقد تحرص ربة المنزل على إعدادها في البيت بأقل التكاليف وبأقل وقت وجهد، فهيا نقرأ في السطور القادمة طريقة تحضير الطحينة بشكل تفصيلي:

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من زيت الذرة أو أي زيت موجود.

2 كوب من السمسم الأبيض أو الأحمر.

طريقة تحضير الطحينة في المنزل: