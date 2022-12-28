نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل باتية بالجبنة بعجينة هشة وخفيفة وبخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبطعم رائع ولايقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الباتية من ألذ المعجنات التي يطلبها الكثير من الناس، ويتم تناوله عادًة في وجبة الإفطار، فهو لذيذ وخفيف على المعدة ويمكن تناوله ساده أو محشي بالحشوات المختلفة، والآن سوف نتعرف على كيفية إعداد الباتية بالجبنة في المنزل بخطوات يسهل على كل ربة منزل القيام بإتباعها، وبمكونات قد تكون متواجدة في كل منزل.

طريقة عمل باتية بالجبنة

يعتبر الباتية اهم المعجنات الموجودة في السوق، حيث يحتوي علي حشوات مختلفة ومتنوعة، وأيضاً يمكن إعدادة ولفة بطريقة تجعل الحشو بداخلة، فيمكن تناولة بين الوجبات، أو في العشاء، كما يمكن أن نقوم بعمل الباتية الحلو بالشيكولاتة او المربي حسب رغبتك، لذلك عليكي متابعة المقال حتي يمكنك إعداد الباتية بالجبنة او باي حشو تفضلية.

كما يمكننا تناول الباتيه كوجبة الأفطار لانها بتكون خفيفة جدا في تناولها، ويمكن اعدادها في المنزل بطريقة سهلة ومميزة جدا وغير مكلفة وترضي جميع الأذواق، ونقوم بعملها في المنزل ببساطة واقل تكلفة وفيما يلي طريقة تحضيرها:

مكونات عمل الباتية بالجبنة

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزبدة الباردة.

ملعقتين كبيرتين من لبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

كمية مناسبة من الماء الدافئ اللازم للعجن.

كمية مناسبة من الجبن بيضاء اللازمة الحشو.

ملعقتين كبيرتين من الزيتون الأسود المخلي مقطع حلقات.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير

يستخدم إناء عميق ونقوم بنخل ثلاث أكواب من الدقيق ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ثم نضيف عليه السكر واللبن البودرة ورشة صغيرة من الملح.

نقوم بدمج الخليط بشكل جيد ونضيف عليهم الزبدة وكمية مناسبة من الماء حتى يتم تشكيل العجينة ونتركها بضع من الوقت حتى يتم اختيارها.

نستخدم النشابة ونفرد العجين ونقطعها ونرصها في الصينية ونتركها وقت كافي حتي يتم اختبارها مرة أخرى.

نجهز الحشو من كمية مناسبة من الجبنة البيضاء وملعقة كبيرة من حلقات الزيتون الاسود المخلل.

ناتي بعجينة ونبدأ في تقسيمها ونستخدم كل قسم من العجين ونضع بها الحشو من الجبنة والزيتون.

نقوم برص الباتية في الصينية ونتركها تختمر مرة اخرى.

نخفق بيضة ونستخدم فرشاة وندهن بها الباتية في الصينية ونرش عليها السمسم وحبة البركة على الوجه.

نسخن الفرن علي درجة حرارة هادئة ونضع بيها صينية الباتية ونتركها حتي يتم نضجها لمدة تلت ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

يعد الباتية من المخبوزات المحببة للجميع، حيث يمكن أن يتم تناولة في الفطار مع كوب اللبن أو الشاي، أو كنوع من السناك، حيث تعدد طرق تحضيرة، ولكن نحن ذكرنا لكم طريقة سهلة لعملة في المنزل بدلا من أن يتم شراءة من أماكن غير معروفة وغير موثوق فيها، فالافضل أن يتم إعدادة في المنزل.

الباتية من المعجنات الغربية اللذيذة التي يحبها الكثير، ويتم الإقبال على شرائها من الكثير من الناس، ويتم تناوله بشكل خاص في وجبات الإفطار، ويمكن أن يتم تحضيره محشي أو سادة حسب الرغبة فهناك الباتيه بالشكولاته أو بالجبنه والان يمكن لكل ام تحضير الباتية في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال متابعة هذا المقال وقد ذكرنا خطوات تحضيره بشكل تفصيلي.