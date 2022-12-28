نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البرتقال الشتوية المفيدة على البوتجاز بدون فرن لفيتامين سي طبيعي كل عيلتك بتحبه في المقال التالي

تعتبر كيكة البرتقال فيتامين سي طبيعي يمكنك تقديمها لعائلتك كدواء لرفع مناعتهم بشكل غير مباشر، فمن منا لا يحب الكيكة؟

إذا سألنا أنفسنا هذا السؤال فبالطبع سوف تكون الإجابة هي أن جميع الأعمار والفئات تعشق تناول الكيكة كحلوى أو كوجبة إفطار أو عشاء بجوار كوب من المشروب الساخن الذي يساعد على تدفئتنا في هذا البرد، واليوم سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة عمل أفضل أنواع الكيكة وهي كيكة البرتقال الغنية بفيتامين سي المفيد، فتابعوا هذا المقال لمعرفة التفاصيل، وتابعوا موقع ثقفني ذو المصداقية الحقيقية لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات. مكونات كيكة البرتقال المفيدة كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيص متعدد الاستخدامات. كوب من عصير البرتقال المصفى. ملعقتان من بودرة عصير البرتقال المجففة (تانج). ملعقة كبيرة من نشا الذرة. مظروف من محسن الكيك. ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة. ثلاث حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ. كوب إلا ربع الكوب من الزيت والسمن معاً. علبة حجم وسط من الزبادي الطبيعي. كوب وربع الكوب من السكر الأبيض الناعم. ملعقتان من بشر البرتقال. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. رشة من ملح الطعام الناعم. طريقة تحضير كيكة البرتقال بدون فرن يتم نخل الدقيق الأبيض جيدًا ونخل النشا محسن الكيك عليه. يتم إضافة بودرة العصير وقشور البرتقال ورشة من الملح لخليط الدقيق ويتم تقليب المكونات جيدًا. في الخلاط الكهربائي يتم خفق البيض مع الفانيلا وعصير الليمون حتى يمتزج الخليط تماماً. يتم إضافة السكر وخفق المكونات جيدًا حتى يصبح لون الخليط فاتح. يتم إضافة عصير البرتقال والزبادي وتخفق المكونات حتى يذوب السكر نهائياً. يتم إضافة الزيت والسمن للخليط والخفق مرة أخرى حتى الحصول على قوام كريمي ناعم. يتم إضافة الخليط السائل لخليط الدقيق والتقليب جيدًا في إتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تماماً. يتم إحضار صينيتان ذات أحجام مختلفة ودهن الصغيرة بالزيت وتبطينها بالدقيق لمنع الإلتصاق. يتم سكب خليط الكيكة داخل الصينية المبطنة بالدقيق وتسوية الوجه جيدًا بظهر ملعقة من السيليكون. يتم وضع كوبان ونصف من الماء داخل الصينية الكبيرة ووضعها على نار متوسطة حتى الغليان. يتم وضع صينية الكيكة الصغيرة داخل الماء المغلي وتغطية الإناء بغطاء محكم الغلف مع مراعاة وضع فوطة أسفل الغطاء للتخلص من بقايا بخار الماء المتصاعد. تترك الكيكة على نار متوسطة لمدة نصف ساعة أو يزيد قليلاً حتى التأكد من تمام النضج. تترك الكيكة حتى تبرد تماماً قبل تقطيعها وتقديمها. تقطع الكيكة بالشكل المستحب وتقدم مزينة بشرائح البرتقال وبألف هنا على قلوبكم. مكونات كيكة البرتقال بدون بيض كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض المنخول. ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. كيسان من محسن الكيك. ملعقة من الفانيلا السائلة. رشة من الملح الناعم. ملعقة من خل الطعام. ملعقة من عصير الليمون. كوب من السكر الناعم. ملعقة كبيرة من بشر البرتقال. كوب من عصير البرتقال. كوب من الزيت النباتي. كوب من الزبادي. عمر شويل - جدة كيكة البرتقال الشتوية المفيدة على البوتجاز بدون فرن لفيتامين سي طبيعي كل عيلتك بتحبه - ثقفني

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