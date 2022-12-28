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يعتبر عيش الطاسة من أنواع الخبز الخفيفة فهو محبب بالنسبة لجميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن وكذلك يعد من أنواع الخبز المشهورة في الكثير من الدول، ويمكن أن نتناوله بجانب أي أكلة ويتميز بمذاقه اللذيذ والشهي وبجانب هذا يتسم هذا الخبز بأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من أي نوع خبز آخر، ومن الممكن أن نقوم بخبز عيش الطاسة في المنزل بكل سهولة وطريقة عمله نقدمها من خلال هذا المقال والمقادير التي يتكون منها تكون بسيطة ولا تحتاج لأي تكلفة. مكونات عمل عيش الطاسة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن. طريقة عمل عيش الطاسة نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر ثم قومي بتقليب كل المكونات الجافة مع بعض.

ونقوم بوضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي ونضيف بطريقة تدريجية كمية مناسبة من الماء الدافئ ونستمر في عجن جميع كل هذه المكونات مع بعضها لكي نحصل على عجينة متماسكة وتكون طرية.

ثم نضع غطاء على العجينة ونتركها قليلا لكي ترتاح وبعد مرور ربع ساعة نقوم بتشكيل العجينة إلى عدة كرات متوسطة الحجم.

ونترك هذه الكرات حوالي ربع ساعة تقريبا حتي يسهل فردها ثم قومي بفرد هذه الكرات لتكون على شكل دائرة ويكون سمكها رقيق.

بعد ذلك نحضر طاسة مسطحة ويفضل أن لا تكون لاصقة ونضعها على النار وتكون النار هادئة وعند تسخين الطاسة نقوم بوضع العيش ونتركه حتى يتغير لونه من الوجهين ثم يتم رفعه من على النار ونتناوله في أي وقت. عمر شويل - جدة طريقة عمل عيش الطاسة السريع بمكونات مظبوطة وبطعم هش ولذيذ - ثقفني مبلغ مالي مقدم من الديوان الملكي لجميع المواطنين المحتاجين ومحدود الدخل

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