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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل لوجه مشرق: تبييض مبهر للبشرة سيزول سواد فوري وتحدي2023 في المقال التالي
نقدم لكم النشا والخل لوجه مشرق ، حيث يعتبر من أفضل الكريمات في الوقت الحالي في تبييض وتفتيح البشرة بشكل خرافي ,حيث يعد من أقوي المعجزات التي تعمل علي تبييض وشد وتفتيح البشرة من أول استخدام للكريم، ويفضل استخدام الكريم في المساء للحصول علي أفضل نتائج فورية للتفتيح الرهيب للبشرة دون تكلفة ولا تعب ولا اضرار جانبية ونتائج مبهرة بشكل لا يصدق، حيث يتكون الخليط الرهيب في التفتيح من مكونات طبيعية ويساعد بشكل كبير علي حل جميع مشاكل البشرة فوري, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل النشا والخل لوجه مشرق تبييض مبهر للبشرة من أول استخدام ونتائجه مبهرة فورية دون تكلفة2023
مكونات عمل النشا والخل لوجه مشرق تبييض مبهر للبشرة بكل سهولة للحصول علي بشرة مثالية في أسرع وقت ممكن
سوف نقدم لكم بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها لتحضير الكنز لتبيض البشرة بكل سهولة جون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-
- ثلاث ملاعق من الخل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت الورد.
- ماء ورد.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكنز الرباني للتفتيح البشرة من أول استخدام وتفتيح خرافي جدا ودون اضرار جانبية وهي كالاتي:-
- نحضر إناء عميق ثم نضع بداخله الخل والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات.
- ثم نضيف زيت الزيتون وزيت الورد مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات جيدا.
- ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.
طريقة الاستخدام
نتعرف الان علي طريقة بسيطة وسهلة جدا للكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي أفضل نتائج بطريقة صحيحة ونتائج مبهرة وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح نظيفة تماما وليس بها أي شيء مثل الكريمات.
- ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي الوجه تماما.
- ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.
- نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله.
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