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الدجاج من أهم المأكولات المشهورة في جميع بلاد العالم، يتم تحضيرها بالكثير من الطرق المختلفة المحبوبة جدًا، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومن أهمها البروتين الحيواني الذي يحتاجة الجسم، ومن أهم الأصناف المفضلة لدي الكثير من الأسر هي صينية الدجاج بالخضار، فهي تتميز بالطعم الشهي اللذيذ، وبكثرة فوائدها خاصتًا للأطفال، لذلك سوف يكون موضوع هذا المقال الآن طريقة عمل وتحضير صينية الدجاج بالخضراوات. مكونات صينية الدجاج بالخضروات في الفرن دجاجة كاملة مغسولة جيدا ومقطعة إلي عدة قطع.

٢ حبة بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.

٢ بصله كبيره مفرومه ناعم.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

٢ حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

كوب ونصف بسلة وجزر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

٢ ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

٣ ملعقة كبيرة باربكيو.

٣ ملاعق كبيرة دبس الرمان.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة.

٣ ملعقة كبيرة صويا صوص. طريقة تحضير صينية الدجاج بالخضراوات في وعاء كبير يتم وضع البصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والزيت والسكر والباربكيو ودبس الرمان والزنجبيل والصلصه والصويا صوص ونخلطهم مع بعض جيدا.

نقوم بإحضار صينية مدهونة جيدا بالزبدة ونضع بها الفرخة المغسولة جيدا ودهنها بالخليط جيدا من الداخل والخارج.

في وعاء آخر نقوم بوضع البسله والجزر والبطاطس المقطعة مكعبات صغيرة والطماطم المقطعة مكعبات صغيرة والفلفل الألوان وخلطهم مع بعض جيدا.

وضع طبقة الخضار في ارضية الصينية المدهونة ووضع الدجاجه عليها.

نقوم بوضع باقي الخلطة على الفرخه والخضار فوق الوجه.

نقوم بلف الصينية بورق الفويل جيدا وتركها ساعتين في التلاجه لكي تشرب المكونات من بعضها.

نقوم بوضع الصينية في الفرن سبق تسخينه على درجة ١٨٠ لمدة ساعة حتى تمام النضج.

عند النضج تكون الفرخه والخضار قد تشربو السوائل كلها وأصبحت جاهزة.

نقوم باخراجها من الفرن وتترك حتي تهدأ ونقوم بتقديمها مع الأرز الأبيض. عمر شويل - جدة ألذ صينية دجاج بالخضروات في الفرن بتتبيلة رائعة ومميزة - ثقفني كم يتبقى على صرف راتب الضمان الضمان المطور

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