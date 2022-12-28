نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات لطرد البلغم وعلاج البرد.. أفضل المشروبات الطبيعية الصحية التي تساعد في علاج البرد والتخلص من البلغم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية فصل الشتاء يتعرض الكثير من الناس لبعض الأمراض، ومن أهمها الكحة وظهور البلغم الذي قد يزعج الكثير من الناس، وقد يفضل الكثير منهم تناول المشروبات الطبيعية الساخنة بدلًا من تناول العقاقير الكيميائية، وهذا ما سوف نعرضه لكم الآن، فسوف نتعرف على أفضل المشروبات الساخنة المفيدة في تهدئة السعال وطرد البلغم دون أي سلبيات.

مشروبات لطرد البلغم وعلاج البرد

هناك العديد من المشروبات التي لها دور فعال في التخلص من البرد بكل اعراض وايضًا رد البلغم والتخلص من السعال، ومن أهم هذه المشروبات هي كلأتي:

اوراق الجوافة

اذا تم تناول مغلي أوراق الجوافة فقد تساعد في التخلص من الفيروسات، والبكتريا ولذلك فهي من أهم المشروبات التي لها تأثير فعال في علاج السعال المصاحب بالبلغم، كما أن تناول هذا المشروب يوسع من الشعب الهوائية، كما يؤدي إلى زيادة نسبة الأكسجين الذي يصل إلى الرئتين، كما أنها لها دور فعال في إذابة البلغم الذي قد يلتصق في الشعب الهوائية مما يؤدي إلى السعال الشديد.

مشروب العسل والليمون

العسل الابيض يحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامه جدًا للجسم، فهو أيضًا يحتوي على مضادات الأكسدة، وهذا قد يساعد في زيادة نشاط وقدرة الجهاز المناعي بالشكل المطلوب لمكافحة البرد بشكل كامل.

أما إذا تم دمج كلًا من العسل مع الليمون فيعتبر مشروب سحري للتخلص من نزلات البرد والبلغم بشكل اكثر فاعليه.

مشروب العرقسوس

العرقسوس من النباتات الهامه جدًا للجسم، كما أنه يفيد في علاج حالات السعال بشكل عام وذلك لأنه يعتبر مرطب فعال القصبة الهوائية مما يقلل من أعراض السعال حتى يتم الشفاء منه.

مشروب اليانسون

اليانسون من الأعشاب الطبيعية المعروف قدرتها على علاج مشكلات الجهاز التنفسي، فهو يعتبر مهديء فعال لحالات السعال، كما أنه طارد فعال وطبيعي للبلغم، فهو يحتوي على العديد من العناصر الطبيعي. المفيدة في ذلك، وفي التخلص من نزلات البرد أيضًا، وحالات الربو.

مشروب الزنجبيل

اثبتت الكثير من الدراسات أن الزنجبيل يساعد في علاج نزلات البرد التي يصاحبها السعال، فهو يحتوي على مضادات أكسدة والعدي

مع بداية فصل الشتاء يبدأ الكثير من الشكاوى الطبية بسبب كثرة الاصابة بالبرد، والكحة المصحوبة بالبلغم من الكثير من الناس، وذلك قد يرجع في أغلب الأوقات بسبب تقلب الطقس، واختلاف درجات الحرارة، وهناك بعض المشروبات الطبيعية الساخنة التي يمكن من خلال تناولها التخلص من الكحة والبلغم، وتهدئة الجسم من هذا المرض، والان سوف نتعرف على أهم هذه المشروبات وذلك تم ذكرة من خلال هذا المقال.