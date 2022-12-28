لو عندك بواقي فراخ ومش عارفة تعملي بيها اية.. تعالي وانا اقولك أكلات لذيذة ببواقي الفراخ

تعتبر الفراخ من أكثر الأكلات التي يتم تناولها بشكل دائم، وغالبًا ما يتبقي الكثير من قطع بواقى الفراخ التي قد تفيض عن الحاجة، لذلك عادًة ما يتم التخلص منها أو تركها حتي تفقد قيمتها الغذائية، لذلك من الأفضل إعادة إستخدام بواقي الفراخ في عمل بعض الأكلات المميزة التي سوف تنال إعجاب الكثير من أفراد الأسرة، تابعونا الآن للتعرف عليها بشكل تفصيلي.

الطريقة الأولي لعمل أكلات ببواقي الدجاج

المكونات

2 صدر من الدجاج، يتم تقطيعهم.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة من الزيت.

1/2 ملعقة من الكمون.

1/4 ملعقة من الفلفل الألوان الأحمر.

2 كأس من الخس.

1/2 كأس من الجبن.

3 حبات من الكيوي، يتم تقشيرها وتقطيعها شرائح.

1 حبة من الطماطم الكرز، ويتم فرمها.

خبر تورتيلا.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الكمون وملح والفلفل الألوان الأحمر مع بعضهم حتي التجانس.

نحضر الفراخ ونقطعها علي شكل شرائح، ويتم دهنها بالزيت، ثم يتم وضعها في التتبيلة.

نجهز شواية الفحم، ونضع عليها الفراخ، ثم يتم شويها لمدة ربع ساعة، بحيث يكون لون الدجاج تغير وأصبح ذهبي، مع الحرص علي تقليبها من جميع الجهات.

نقوم بوضع الفراخ داخل الخبر، ثم نضيف عليها الطماطم والجبن والكيوي.

الطريقة الثانية لعمل أكلات ببواقي الدجاج

المكونات

3 رغيف من الخبز.

3 قطع من الفراخ، يتم تقطيعهم قطع صغيرة

5 كأس من مرقة الدجاج.

2 كأس من الأرز البسمتي.

4 ملاعق من الزيت.

3 ملاعق من الزبدة.

3 ملاعق من الصنوبر.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة من القرفة.

1 ملعقة من البهارات.

1/2 ملعقة من الفلفل الاسود.

1 حبة من البصل، يتم تقطيعها شرائح رفيعة.

مكونات خليط الحليب

زيت للقلي.

4 كأس من الحليب.

4 فصوص من الثوم.

1 ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الخبز الي مكعبات صغيرة، ثم نحضر طاسة بها قليل من الزيت، ونسخن الزيت، ثم نضيف الخبز حتي نلاحظ أنه تغير لون وأصبح ذهبي.

نقوم بغسل الارز جيداً، ثم نحضر وعاء ونضع الزبدة علي النار، ثم نضيف الارز ونقلبة، ثم نضيف المرقة، والملح، ونتركة حتي يغلي، ثم نخفض النار علية لمدة 1/2 ساعة حتي ينضج تماماً.

نحضر الدجاج المقطع، ونضع علي نار قوية ثم نقلبة حتي ينضج، ثم نضيف الملح والفلفل والقرفة والبهارات والبصل، ثم نستمر في التقليب، ثم نضع 1/2 كأس من المرقة، وتقلب جيداً.

نحضر وعاء آخر ونضع به خليط الحليب، ونخلطهم مع بعض.

نجهز الطبق الخاص بالتقديم، ونضع القليل من الخبز في القاع، ثم المرقة، ثم الأرز، ثم نضيف خليط الحليب عليهم، وفي النهاية نضع الدجاج، وباقي المكونات فوق الوجة.

تحتاج السيدات الي طرق مختلفة لاعداد الفراخ ولكن تجد أن لديها بواقي فراخ لذلك تفكر في طريقة سهلة للاستفادة بها وفي نفس الوقت تكون صحية وطعمها لذيذ لأطفالها، فيمكن أن نستخدمها في عمل الشاورما او فتة الشاورما، أو إضافتها علي البيتزا، فكلها طرق سهلة للاستفادة منها، إذن ذكرنا لكم طريقة بسيطة ننصحك بتجربتها.