لو بتدوري على وجبة لذيذة مناسبة للكريسماس اوالاعياد او العزومات ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل صدر تركي مشوي في الفرن ، من الاطباق اللي تعتمدي عليها في اي مناسبة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات.
صدر تركي مشوي:
وقت التحضير: تقريبا 30 دقيقة.
وقت الطبخ: اكتر من ساعتين.
الكمية دي تكفي تقريبا 6 افراد او اكتر.
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة زيت نباتي.
– صدر تركي حوالي 5 كيلو.
– 1 معلقة كبيرة زعتر طازة او 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– 6 شرايح بيكون بقري مدخن.
– 1 حبة برتقان صغيرة متقطعة شرايح.
– 15 جرام زبدة.
– ملح وفلفل اسود.
مكونات صوص الخبز:
– 400 مل لبن كامل الدسم.
– 1 بصلة متوسطة متقطعة ودجز ل 4 قطع.
– 1 ورقة لوري (ورق الغار).
– ½ معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– 8 – 10 حبات قرنفل.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– 25 جرام زبدة.
– 60 جرام فتات خبز ابيض.
مكونات الجريفي صوص:
– 20 جرام دقيق.
– ½ كوباية شوربة فراخ.
– 400 جرام شوربة فراخ (2 كوباية) معمولة من 1 مكعب شوربة فراخ.
– 1 معلقة كبيرة صوص توت.
للبيكون:
– 6 وحدات سجق.
– 6 شرايح بيكون بقري مدخن.
لكرات اللحمة:
– 1 معلقة كبيرة زيت نباتي.
– ½ بصلة متوسطة مفرومة ناعم.
– 4 وحدات سجق.
– قشر 1 ليمونة صغيرة مبشورة.
– 75 جرام من فتات الخبز الابيض.
– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
للتقديم:
– 500 جرام جزر متقشر ومتقطع شرايح.
– 500 جرام براعم بروكسل صغيرة.
– 40 جرام زبدة.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية ، هاتي صينية كبيرة حطي فيها الزيت وحطي فوقيه صدر التركي وتبليه بالملح والفلفل بكمية كافية.
2- رشي عليه الزعتر ، وحطي فوقيه شرايح البيكون ، وشرايح البرتقان ، والزبدة ، غطي الصينية بورق فويل ، ودخليها الفرن لمدة ساعة.
3- لصوص الخبز ، في حلة متوسطة الحجم حطي اللبن والبصل وضيفي الورق اللوري, الزعتر, القرنفل, الملح ، سيبي الخليط يغلي على نار هادية مع التقليب ، ارفعي الحلة من على النار وسيبي المكونات منقوعة في اللبن حوالي 30 دقيقة.
4- للبيكون ، قطعي السجق لنصين بالطول ، خدي نص واحدة السجق ولفيها بالبيكون ، كرري العملية مع باقي كمية السجق والبيكون ، رصيهم على صينية فرن مدهونة زيت غطيها ودخليها التلاجة لوقت الطبخ.
5- لكرات اللحمة ، في طاسة صغيرة مضادة للالتصاق سخني الزيت ، وحمري البصل لمدة 3 – 4 دقايق ، او لحد ما يطرى ويبقى لونه بني فاتح مع التقليب المستمر ، بعدها انقليه في طبق كبير.
6- طلعي السجق من القشرة بتاعته وفتتيه وضيفيه للبصل المطبوخ, ضيفي لهم قشر البرتقان, فتات الخبز, الزعتر, ملح, فلفل اسود ، اخلطي كل المكونات كويس بايدك وشكلي الخليط في 12 كورة صغيرة ، رصيها على الصينية جنب السجق الملفوف بالبيكون.
7- نكمل صوص الخبز ، صفي اللبن من كل الحاجات اللي فيه في حلة ، وضيفي له الزبدة وفتات الخبز ، وسخنيه على النار لمدة 3 – 4 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما الصوص يبقى كريمي وسميك ، ضيفي الملح والفلفل الاسود ، وارفعيه من على النار وسيبيه على جنب ، ويتسخن قبل التقديم على طول.
8- شيلي ورق الفويل من على صدر الديك الرومي ، وزودي حرارة الفرن ل 200 درجة مئوية ، ودخليه الفرن لمدة 40 دقيقة كمان ، او لحد ما يبقى البيكون مقرمش والديك الرومي يستوي كويس ، دخلي صينية كرات اللحمة والسجق الملفوف بالبيكون في الفرن في اخر 15 دقيقة من وقت طبخ الديك الرومي.
9- انقلي الديك الرومي لطبق كبير ، غطية بورق الفويل وفوطة مطبخ ، وسيبيه يرتاح لمدة 15 دقيقة.
10- قلبي كرات اللحمة والسجق والملفوف بالبيكون على الجنب التاني واشويها في الفرن 15 دقيقة كمان ، لحد ما لونها يبقى بني دهبي وتستوي.
11- بالنسبة للجريفي صوص ، في طاسة على نار متوسطة ضيفي الدقيق ، مع ½ كوباية الشوربة وسيبيهم على النار لمدة 15 – 20 ثانية مع التقليب المستمر.
12- ضيفي كوبايتين الشوربة بالتدريج مع التقليب طول الوقت ، سيبيها تغلي على نار هادية ، وقلبي فيها صوص التوت واطبخيها لمدة دقيقتين ، او لحد ما الخليط يبقى سميك ، تبليه بالملح والفلفل الاسود حسب الذوق ، بعدها صفيها ، وضيفي لها اي عصارة نزلت من الديك الرومي في الطبق اثناء ما انتي سيباه يرتاح ، غطيها وخليها دافية على جنب لوقت التقديم.
13- في حلتين على النار فيهم ماية مغلية اسلقي الجزر المتقطع وبراعم بروكسل ، بمجرد ما يستوا حسب درجة السوا اللي انتي حباها ، صفيهم من الماية وقلبيهم في الزبدة وتبليهم بالملح والفلفل الاسود.
14- حطي الديك الرومي في طبق التقديم وزينيه بأوراق الزعتر الطازة ، قطعيه شرايح وقدميه مع صوص الجريفي السخن, صوص الخبز, السجق الملفوف بالبيكون, كرات اللحمة والخضار ، وممكن تقدمي جنبها بطاطس مشوية في الفرن.
طريقة عمل وصفة يخنة اللحمة مع الخضار
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