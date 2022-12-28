لو بتدوري على وجبة لذيذة مناسبة للكريسماس اوالاعياد او العزومات ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل صدر تركي مشوي في الفرن ، من الاطباق اللي تعتمدي عليها في اي مناسبة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات.

صدر تركي مشوي:

وقت التحضير: تقريبا 30 دقيقة.

وقت الطبخ: اكتر من ساعتين.

الكمية دي تكفي تقريبا 6 افراد او اكتر.

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة زيت نباتي.

– صدر تركي حوالي 5 كيلو.

– 1 معلقة كبيرة زعتر طازة او 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– 6 شرايح بيكون بقري مدخن.

– 1 حبة برتقان صغيرة متقطعة شرايح.

– 15 جرام زبدة.

– ملح وفلفل اسود.

مكونات صوص الخبز:

– 400 مل لبن كامل الدسم.

– 1 بصلة متوسطة متقطعة ودجز ل 4 قطع.

– 1 ورقة لوري (ورق الغار).

– ½ معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– 8 – 10 حبات قرنفل.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

– 25 جرام زبدة.

– 60 جرام فتات خبز ابيض.

مكونات الجريفي صوص:

– 20 جرام دقيق.

– ½ كوباية شوربة فراخ.

– 400 جرام شوربة فراخ (2 كوباية) معمولة من 1 مكعب شوربة فراخ.

– 1 معلقة كبيرة صوص توت.

للبيكون:

– 6 وحدات سجق.

– 6 شرايح بيكون بقري مدخن.

لكرات اللحمة:

– 1 معلقة كبيرة زيت نباتي.

– ½ بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

– 4 وحدات سجق.

– قشر 1 ليمونة صغيرة مبشورة.

– 75 جرام من فتات الخبز الابيض.

– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

للتقديم:

– 500 جرام جزر متقشر ومتقطع شرايح.

– 500 جرام براعم بروكسل صغيرة.

– 40 جرام زبدة.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية ، هاتي صينية كبيرة حطي فيها الزيت وحطي فوقيه صدر التركي وتبليه بالملح والفلفل بكمية كافية.

2- رشي عليه الزعتر ، وحطي فوقيه شرايح البيكون ، وشرايح البرتقان ، والزبدة ، غطي الصينية بورق فويل ، ودخليها الفرن لمدة ساعة.

3- لصوص الخبز ، في حلة متوسطة الحجم حطي اللبن والبصل وضيفي الورق اللوري, الزعتر, القرنفل, الملح ، سيبي الخليط يغلي على نار هادية مع التقليب ، ارفعي الحلة من على النار وسيبي المكونات منقوعة في اللبن حوالي 30 دقيقة.

4- للبيكون ، قطعي السجق لنصين بالطول ، خدي نص واحدة السجق ولفيها بالبيكون ، كرري العملية مع باقي كمية السجق والبيكون ، رصيهم على صينية فرن مدهونة زيت غطيها ودخليها التلاجة لوقت الطبخ.

5- لكرات اللحمة ، في طاسة صغيرة مضادة للالتصاق سخني الزيت ، وحمري البصل لمدة 3 – 4 دقايق ، او لحد ما يطرى ويبقى لونه بني فاتح مع التقليب المستمر ، بعدها انقليه في طبق كبير.

6- طلعي السجق من القشرة بتاعته وفتتيه وضيفيه للبصل المطبوخ, ضيفي لهم قشر البرتقان, فتات الخبز, الزعتر, ملح, فلفل اسود ، اخلطي كل المكونات كويس بايدك وشكلي الخليط في 12 كورة صغيرة ، رصيها على الصينية جنب السجق الملفوف بالبيكون.

7- نكمل صوص الخبز ، صفي اللبن من كل الحاجات اللي فيه في حلة ، وضيفي له الزبدة وفتات الخبز ، وسخنيه على النار لمدة 3 – 4 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما الصوص يبقى كريمي وسميك ، ضيفي الملح والفلفل الاسود ، وارفعيه من على النار وسيبيه على جنب ، ويتسخن قبل التقديم على طول.

8- شيلي ورق الفويل من على صدر الديك الرومي ، وزودي حرارة الفرن ل 200 درجة مئوية ، ودخليه الفرن لمدة 40 دقيقة كمان ، او لحد ما يبقى البيكون مقرمش والديك الرومي يستوي كويس ، دخلي صينية كرات اللحمة والسجق الملفوف بالبيكون في الفرن في اخر 15 دقيقة من وقت طبخ الديك الرومي.

9- انقلي الديك الرومي لطبق كبير ، غطية بورق الفويل وفوطة مطبخ ، وسيبيه يرتاح لمدة 15 دقيقة.

10- قلبي كرات اللحمة والسجق والملفوف بالبيكون على الجنب التاني واشويها في الفرن 15 دقيقة كمان ، لحد ما لونها يبقى بني دهبي وتستوي.

11- بالنسبة للجريفي صوص ، في طاسة على نار متوسطة ضيفي الدقيق ، مع ½ كوباية الشوربة وسيبيهم على النار لمدة 15 – 20 ثانية مع التقليب المستمر.

12- ضيفي كوبايتين الشوربة بالتدريج مع التقليب طول الوقت ، سيبيها تغلي على نار هادية ، وقلبي فيها صوص التوت واطبخيها لمدة دقيقتين ، او لحد ما الخليط يبقى سميك ، تبليه بالملح والفلفل الاسود حسب الذوق ، بعدها صفيها ، وضيفي لها اي عصارة نزلت من الديك الرومي في الطبق اثناء ما انتي سيباه يرتاح ، غطيها وخليها دافية على جنب لوقت التقديم.

13- في حلتين على النار فيهم ماية مغلية اسلقي الجزر المتقطع وبراعم بروكسل ، بمجرد ما يستوا حسب درجة السوا اللي انتي حباها ، صفيهم من الماية وقلبيهم في الزبدة وتبليهم بالملح والفلفل الاسود.

14- حطي الديك الرومي في طبق التقديم وزينيه بأوراق الزعتر الطازة ، قطعيه شرايح وقدميه مع صوص الجريفي السخن, صوص الخبز, السجق الملفوف بالبيكون, كرات اللحمة والخضار ، وممكن تقدمي جنبها بطاطس مشوية في الفرن.

طريقة عمل وصفة يخنة اللحمة مع الخضار