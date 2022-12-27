أحصلي على رموش وحواجب كثيفة بخلطة سحرية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ

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عمر شويل - جدة كل فتاة تريد أن تتمتع بحواجب كثيفة ورموش طويلة فهذا الشيء يؤثر تأثير كبير على الشكل العام بالنسبة للوجه لذلك جميع السيدات والفتيات يرغبون في إستعمال مستحضرات التجميل للحصول على هذا، فمن ضمن هذه المستحضرات هي الماسكرا وغيرها ولكن هذه الأشياء يكون لها آثار سلبية حيث أنها تتسبب في تساقط شعر الرموش، ولكن من الممكن أن نقوم بتركيب رموش صناعية ولكنها تكون من ضمن الحلول المؤقتة فمن الأفضل أن نستخدم الوصفات الطبيعية فقد تحتوي هذه الوصفات على مكونات طبيعية ومفيدة وتساعد بشكل كبير على تكثيف وتطويل الرموش والحواجب في أسرع وقت ممكن، والوصفة التي تعمل على ذلك هي وصفة زيت الخروع فأن مفعول هذه الوصفة يظهر من أول أسبوع ويمكننا أن نستخدم هذه الوصفة لتطويل وتكثيف الشعر أيضا وهذا نظرا لفائدة المكونات التي تتكون منها. مكونات وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت السمسم. طريقة عمل وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين ونضع هذا الإناء في الميكرويف ونتركه لمدة عشر ثواني تقريبا لذوبان زبدة الشيا مع الفازلين.

ونضيف إلى خليط الفازلين وزبدة الشيا ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت السمسم.

ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متجانس ثم نحضر فرشاة ماسكرا ونضعها في هذه الخلطة ونقوم بتمشيط الرموش.

وعند وضع هذه الخلطة علي الحواجب قومي بوضعها بإستخدام قطعة من القطن ونكرر هذه الوصفة يوميا وقبل النوم.

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