بطريقة أحترافية ومورقة أصنعي الكرواسون بالشوكولاتة بكل أسراره بطعم طري ولذيذ

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عمر شويل - جدة حضرى ألذ كرواسون بالشيكولاتة لأولادك فى وجبة الفطور صباحا بجانب عصائر الفواكه الطازجة فالكرواسون من المخبوزات اللذيذة ذات المذاق الشهى، ويمكن تحضير الكرواسون وحشوة بالجبنة أو بالزعتر أو بالمربى، وغالبا ما تقوم الأمهات بحشو الكرواسون بالشيكولاتة لحب الأطفال كثيرا للشيكولاتة، والكثير من الناس يقبلون على تناول قطع الكرواسون بالشيكولاتة مع كوب القهوة اللذيذ، ولتحضير الكرواسون مثل الذى يباع فى المخابز والمحلات سوف تحتاجى إلى بعض المواد المتوفرة فى كل مطبخ وأيضا متوفرة فى المحلات بتكلفة توفر عليكى شراء الكرواسون الجاهز ومن هذه المكونات الدقيق والشيكولاتة والخميرة والبيض والحليب فكل هذه المكونات مفيدة للجسم لإحتوائها على الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم، وطريقة عمل الكرواسون سهل وبسيط لا يحتاج إلى وقت طويل فلا تعتمدى على شراء الكرواسون الجاهز لأنه غير صحى يمكن أن يسبب الكثير من الأمراض لأن مضاف إليه مكسبات طعم ومواد حافظة مضرة بصحة الجسم. مكونات عمل الكرواسون بالشيكولاتة أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

كمية من الشيكولاته

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة

إثنين حبة من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

ربع كوب صغير الحجم من زيت الذرة طريقة عمل كرواسون بالشيكولاتة قومى بخفق البيض جيدا مع السكر والفانيليا السائلة فى العجان بالمضرب ثم قومى بإضافة الدقيق والخميرة والماء وزيت الذرة.

مع الإستمرار فى الخلط حتى الحصول على عجينة كرواسون طرية ومتماسكة، وبعد ذلك غطى وعاء العجان وإتركيها حتى تخمر.

وبعدها قومى بفرد عجينة الكرواسون على سطح مرشرش بالدقيق بحيث تكون على شكل قرص دائرى كبير ثم قومى بدهنها بالزبدة.

وبعد ذلك قومى بتقطيع القرص إلى مثلثات متساوية فى الحجم ثم قومى بوضع قطعة من الشيكولاتة فى طرف المثلث ثم قومى بلفه حتى يصبح مثل الكرواسون.

وكررى هذه الخطوة إلى أن تنتهى من كل كمية المثلثات ثم إدخليها فى الفرن حتى النضج وتأخذ اللون المناسب، وبعدها قدمى الكرواسون بالشيكولاتة بطعم جميل ولذيذ.

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