نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة دجاج كنتاكي الأصلية بنفس المقادير الخاصة بها في المطاعم الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر تتبيلة دجاج كنتاكي الأصلية ، تعد دجاج كنتاكي أو الدجاج المقلي بصفة عامة من أنواع الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد الراغبين في تقديم وجبات شهية لأطفالهم وأسرتهم، ومع غلاء الأسعار وخوف الأهالي من شراء الوجبات من الخارج لانتشار الأوبئة والأمراض، أصبح الجميع يبحثون عن طرق إعداد تلك الوجبات بعد معرفة السر وراء التتبيلة الأصلية لها والتي تقدم في كبرى المحلات المعروفة، حيث تتفنن المطاعم في تقديم الدجاج المقلي بأشكال وطرق عديدة مع وضع التتبيلات المختلفة التي تعطيها المذاق الرائع.

سر تتبيلة دجاج كنتاكي الأصلية

يتطلب عمل دجاج كنتاكي إلى إتباع بعض الخطوات الصحيحة والتي يتم تنفيذها في المطاعم الكبرى للحصول على أفضل النتائج، وأهمها أن يتم نقع الدجاج في تتبيلة التوابل المحددة لمدة كافية ويفضل تركه ليلة كاملة في الثلاجة، مع عمل ثقوب في الدجاج لتتشرب كافة التتبيلة.

ويمكن عمل تتبيلة دجاج كنتاكي عن طريق إحضار المكونات التالية :

علبة من الزبادي.

نصف كوب من الماء.

معلقة من البابريكا.

معلقة من الثوم البودر.

نصف معلقة من الملح.

معلقة من الثوم البودر.

معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من الزعتر المجفف.

نصف معلقة من الريحان المجفف.

معلقة من الروزماري.

بيضة واحدة.

معلقة من الخل.

عصير ليمونة كبيرة.

معلقة من الشطة.

معلقة من الزنجبيل.

2 معلقة من المستردة.

ولعمل طبق التغطية لدجاج كنتاكي يجب إحضار المكونات التالية :

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

معلقة من البيكنج بودر.

3 أكواب من الماء المثلج.

زيت غزير للقلي.

خطوات عمل دجاج كنتاكي