نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة دجاج كنتاكي الأصلية بنفس المقادير الخاصة بها في المطاعم الكبرى في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر تتبيلة دجاج كنتاكي الأصلية ، تعد دجاج كنتاكي أو الدجاج المقلي بصفة عامة من أنواع الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد الراغبين في تقديم وجبات شهية لأطفالهم وأسرتهم، ومع غلاء الأسعار وخوف الأهالي من شراء الوجبات من الخارج لانتشار الأوبئة والأمراض، أصبح الجميع يبحثون عن طرق إعداد تلك الوجبات بعد معرفة السر وراء التتبيلة الأصلية لها والتي تقدم في كبرى المحلات المعروفة، حيث تتفنن المطاعم في تقديم الدجاج المقلي بأشكال وطرق عديدة مع وضع التتبيلات المختلفة التي تعطيها المذاق الرائع.
سر تتبيلة دجاج كنتاكي الأصلية
يتطلب عمل دجاج كنتاكي إلى إتباع بعض الخطوات الصحيحة والتي يتم تنفيذها في المطاعم الكبرى للحصول على أفضل النتائج، وأهمها أن يتم نقع الدجاج في تتبيلة التوابل المحددة لمدة كافية ويفضل تركه ليلة كاملة في الثلاجة، مع عمل ثقوب في الدجاج لتتشرب كافة التتبيلة.
ويمكن عمل تتبيلة دجاج كنتاكي عن طريق إحضار المكونات التالية :
- علبة من الزبادي.
- نصف كوب من الماء.
- معلقة من البابريكا.
- معلقة من الثوم البودر.
- نصف معلقة من الملح.
- معلقة من الثوم البودر.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- نصف معلقة من الزعتر المجفف.
- نصف معلقة من الريحان المجفف.
- معلقة من الروزماري.
- بيضة واحدة.
- معلقة من الخل.
- عصير ليمونة كبيرة.
- معلقة من الشطة.
- معلقة من الزنجبيل.
- 2 معلقة من المستردة.
ولعمل طبق التغطية لدجاج كنتاكي يجب إحضار المكونات التالية :
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من النشا.
- معلقة من البيكنج بودر.
- 3 أكواب من الماء المثلج.
- زيت غزير للقلي.
خطوات عمل دجاج كنتاكي
- تغسل الفراخ جيدًا بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة بالماء والخل والليمون والدقيق للتخلص من أي زفارة.
- تثقب الفراخ بالسكينة عدة ثقوب لكي تتشرب التتبيلة جيدًا وتكون سهلة في التسوية.
- تخلط كافة البهارات مع بعضها البعض وتوضع نصف الكمية على قطعة الفراخ والباقي مع الدقيق.
- يضاف الزبادي مع الماء والبيض والخل والليمون إلى الفراخ، وتدعك بها الفراخ جيدًا.
- توضع الفراخ في الثلاجة طوال الليل، وبعدها تخلط مع الدقيق وكمية البهارات والنشا والبيكنج بودر.
- يخرج الدجاج من الخليط السائل وبعدها يوضع في الدقيق، وتهز جيدًا وتترك على السلك للتصفية لمدة ربع ساعة.
- توضع قطع الدجاج بعد ذلك في الماء المثلج مرة أخرى وبعدها مجددًا في الدقيق، ثم في الزيت الغزير.
- يجب مراعاة أن تتم الخطوات بسرعة لكي تنجح.
- تترك قطع دجاج كنتاكي في الزيت الغزير حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون ثم تصفى وتقدم.
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