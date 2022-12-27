نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة احترافية أصبغي شعرك باللون البني في البيت بخلطة الحنة للون طبيعي وجذاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر من الأمور الهامة في حياة معظم الفتيات والسيدات فغالبا نجد العديد منهم يرغبون في تلوين الشعر حيث توجد الكثير من الألوان المتاحة التي يمكن أن نستخدمها في صبغ الشعر، ومن ضمن هذه الألوان هو اللون الأشقر أو البني أو اللون الأحمر وغير ذلك العديد وأيضا يكون لكل لون عدة درجات مختلفة، ولكن اللون المحبب والمفضل بالنسبة لأغلبية الفتيات هو اللون البني فهذا اللون يناسب جميع ألوان البشرة سواء البشرة سمراء أو بيضاء وكذلك يوجد منه اللون البني الغامق أو الفاتح فالتحكم في درجة اللون تتوقف على حسب الرغبة، وعندما نقوم بصبغ الشعر يمكننا أن نستخدم خلطة طبيعية فهي الأفضل وهي التي يكون تأثير إيجابي على صحة الشعر فالخلطة التي تعمل على صبغ الشعر باللون البني هي خلطة الحنه. مكونات خلطة الحنه لصبغ الشعر باللون البني سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

كمية قليلة من الماء. طريقة عمل خلطة الحنه لصبغ الشعر باللون البني نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من خل التفاح ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ونضيف بشكل تدريجي كمية قليلة من الماء ونستمر في خلط هذه المكونات للحصول على خليط قوامه ناعم ويكون متماسك قليلا وثقيل.

ثم نقوم بتمشيط الشعر ويتم وضع خلطة الحنه عليه ويفضل أن نضع بونيه على الشعر ونتركه بهذه الطريقة لمدة ثلاث ساعات تقريبا وبعد ذلك يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة احترافية أصبغي شعرك باللون البني في البيت بخلطة الحنة للون طبيعي وجذاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.