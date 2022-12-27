نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو لبن واحد جهزي ألذ جبن رومي في المنزل بنفس طعم المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم الآن إعداد الجبنة الرومي الشهية في المنزل، وذلك حتي يتم الإستغناء عن شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة، ويرجع ذلك إلي أن الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبن التي تستخدم بشكل دائم، فهي مفضلة للكثير من الناس ويتم تناولها في وجبات الإفطار وفي عمل العديد من المأكولات المختلفة، لذلك تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على كيفية تحضير الجبنة الرومي بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

تبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة ليتم تجهيزها بأقل تكاليف وحتى تكون متواجدة في أي وقت، ولذلك جئنا لكم بخطوات تحضير الجبن الرومي وهي التي تتمثل في الآتي:

المكونات

١ كيلو من اللبن الحليب.

١/٢ كوب من الزبادي الطبيعي.

١/٢ ملعقة من الملح.

١/٢ ملعقة كبيرة من الفلفل اسود.

ربع كوب ماء مثلج.

قطعة من الشاش.

طريقة التحضير والاعداد