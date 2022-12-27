نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصوص الأبيض أعملي السينابون على أصوله بطريقة مميزة وبطعم ومذاق يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة السينابون عبارة عن شكل دائرى والذى يمكن حشوة بالشيكولاتة أو القرفة أو السكر وغيرها الكثير من الحشوات كما يمكن تزيين السينابون بأنواع الصوص المختلفة مثل صوص الكراميل أو صوص كريمى وغيرها الكثير، والسينابون نوع من أنواع الحلويات العالمية، ولكى تضمنى طريقة تحضير السينابون كالمحترفين عليكى بإتباع المقادير والمكونات التى نقدمها فيما يلى منها السكر البودرة والحليب والزبدة والفانيليا السائلة فكعك السينابون يفضله الكثير من الناس فى وجبة الفطور صباحا بجانب فنجان الحليب، والبعض يتناول كعك السينابون فى أى وقت من أوقات اليوم مع فنجان الشاى الساخن كنوع من التحلية فالسينابون من أسهل الطرق الذى يعطى مذاق شهى ولذيذ ونكهة رائعة يقبل على تناولها جميع الناس، وتقدم الأمهات كعك السيانبون فى حفلات أعياد الميلاد، ويمكن أن يتناوله الأطفال فى وجبتهم المدرسية حيث أن يحتوى على الكالسيوم الذى يقوى العظام والعضلات، وتحتوى أيضا على البروتينات والفيتامينات الهامة للجسم. مكونات عمل السينابون بالصوص ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

نصف كوب كبير الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

ربع كوب كبير الحجم من الزبدة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

ربع كوب كبير الحجم من الماء

حبة واحدة من البيض

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرفة

ثلاثة قطع من الجبنة الكيرى طريقة عمل السيانبون بالصوص أولا قومى بخفق الزبدة والسكر والحليب البودرة والفانيليا والجبنة الكيرى فى وعاء بإستخدام المضرب الكهربائى وإخفقيهم جيدا حتى يصبح خليط له قوام هش وثقيل.

ثم قومى بتحضير وعاء ثم ضعى فيه الدقيق والسكر والحليب السائل والزبدة والفانيليا السائلة والماء والبيض والخميرة ثم قومى بعجن كل هذه المكونات حتى تحصلين على عجينة متماسكة ثم إتركيها تتخمر لمدة ساعة.

ثم إفردى العجينة على سطح به دقيق ثم إدهنيها بالزبدة ثم رشى عليها القرفة ثم لفى العجينة رول وقطعيها ووزعيها فى صينية وإتركيها حتى تتخمر.

ثم إدخليها فى الفرن حتى النضج، وبعدها إسكبى الصوص على السينابون ثم قدميه لعائلتك بطعم شهى.

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