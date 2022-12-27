ازاي تزودي الميلانين في الشعر وطرق طبيعية لتجنب الشعر الابيض

كلنا عارفين ان الميلانين هو المسئول عن لون البشرة والشعر ، ولما بيحصل فيه اي خلل ده بينعكس على لون بشرتنا وشعرنا ، والشعر لما بيفقد الميلانين بيحصل الشيب المبكر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق طبيعية لزيادة الميلانين في الشعر ، وتجنب الشعر الابيض.

انواع الميلانين في الشعر:

في نوعين من الميلانين ، وهما اللون الغامق (يوميلانين) ، والفاتح (فيوميلانين) ، والصبغتين بيتحدوا مع بعض لتشكيل مجموعة واسعة من الوان الشعر ، الايوميلانين هو المسئول عن لون الشعر الغامق زي الاسود, البني الغامق, البني ، والنوع التاني الفيوميلانين هو اللي بيدي الشعر اللون البني الفاتح, الاصفر, الاشقر الدهبي, الاحمر, الزنجبيل.

في عوامل داخلية كتير بتأثر بشكل كبير على لون الشعر زي الجينات والهرمونات وحتى كمان العمر ، اما بالنسبة للعوامل الخارجية او البيئية اللي ممكن تأثر على لون الشعر ، هي المناخ, التلوث, التعرض للمواد الكيميائية.

اسباب فقدان الميلانين من الشعر:

الميلانين جزء مهم من شعرنا ، بيحمي الشعر من اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة وبيحميها من الجفاف والهشاشة ، وده السبب اللي بيخلي الشعر الابيض اللي بيحتوي على نسبة منخفضة جدا من الملاينين بيكون في الغالب جاف وهش ، وانتاج الميلانين بيقل مع التقدم في السن بشكل طبيعي ، ولكن بشكل عام ف اسباب كتير ممكن تسبب فقدان الميلانين في الشعر.

1- الشيخوخة:

الشيخوخة من اول الاسباب لتحول الشعر للون الابيض ، واللي غالبا بتبدأ عند الرجالة من اول سن التلاتينات ، وعند النساء بتتأخر كام سنة تقريبا لحد سن ال 35.

2- الوراثة:

الوراثة ليها دور كبير في ظهور الشيخوخة المبكرة او شيب الشعر اللي ممكن يحصل للشباب في سن صغير بما فيهم كمان الاطفال ، وبيكون سبب الشعر الابيض في سن مبكر هو المناعة الذاتية والوراثية بشكل عام.

3- منتجات الشعر الكيميائية:

ممكن استخدام منتجات الشعر الكيميائية القاسية على الشعر تساهم في ظهور الشعر الابيض ، اتجنبي استخدام مكونات زي البارابين, الكحول, السيليكون, الالوان الصناعية على شعرك ، ممكن كمان تبقى موجودة في الشامبو والبلسم (كبريتات لوريل صوديوم) ، والماسكات التجارية ، ومادة كيميائية تانية مضرة وهي بيروكسيد الهيدروجين ، واللي بتستخدم عادة كعامل لتبييض الشعر ، والمادة دي بتكسر خلايا الميلانين في الشعر ، وبتسبب الشعر الابيض.

4- الحميات الغذائية:

الشخص لازم ياكل وجبة متوازنة تحتوي على كل انواع الاذواق زي الحلو, الحامض, المالح, المر, القابض ، الاستهلاك المفرط لاي واحد فيهم او عدم وجود اي واحد منهم ده مش كويس لبشرتك وشعرك ، وواحد من اسباب الشيب المبكر هو نقص فيتامين ب 12, الحديد, النحاس, وسوء التغذية الحاد بالبروتين.

5- الامراض الجلدية والهرمونية:

البهاق ممكن يكون واحد من اسباب شيب الشعر ، البهاق هو حالة جلدية بتسبب ظهور بقع بيضا على الجلد ، وده بيحصل بسبب فقدان او موت الخلايا الصبغية ، كمان انقطاع الدورة الشهرية او تغير مستويات هرمون الغدة الدرقية او اضطراب الغدة الدرقية ممكن يأدي لتقليل انتاج الخلايا الصبغية في الشعر ، وده بيأدي لظهور الشعر الابيض.

6- التدخين:

كتير من الدراسات اظهرت ان التدخين هو واحد من الاسباب الرئيسية لشيب الشعر ، السموم الموجودة في السجاير مش بتأثر على بصيلات الشعر بس ، ولكن كمان بتضغط على الاوعية الدموية في الجسم ، وده بدوره بيأثر على تدفق الدم لبصيلات الشعر وبيمنع انتاج الميلانين ، وده هيأدي لظهور الشعر الابيض.

طرق طبيعية لزيادة الميلانين:

مكونات لزيادة الميلانين في الشعر:

1- عشبة البرينجراج:

العشبة دي معروفة انها بتمنع شيب الشعر ، وهي تعتبر مكون رائع تدخليه في روتين العناية بشعرك اليومي من خلال سيروم بيحتوي عليه ، للحفاظ على الميلانين قوي في الشعر.

2- عشبة الاملة:

الاملة هو افضل صديق للشعر في الهند لما الموضوع يتعلق بنمو الشعر وصحته وتجنب الشيب المبكر ، عنب الثعلب او المعروف باسم الاملة غني بمضادات الاكسدة وفيتامين سي ، ممكن تدخلي الاملة في نظامك الغذائي او تستخدميه في شكل زيوت للشعر او ماسكات.

3- الشاي الاسود:

الشاي الاسود بيدي سواد ولمعان لخصلات الشعر ، وخصائصة الطبيعية المضادة للاكسدة وحمض التانيك بتخليه مكون رائع لتجنب شيب الشعر المبكر.

الاطعمة اللي بتساعد على زيادة الميلانين في الشعر:

اكل وجبات متوازنة بتعزز صحة الجسم والبشرة هي طريقة آمنه ومضمونة للحفاظ على صحة الشعر وتجنب الشيخوخة المبكرة.

– الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة زي الشوكولاتة الغامقة, انواع التوت المختلفة, الخضروات الورقية ، تعتبر عناصر صحية تدخليها في نظامك الغذائي اليومي لحماية الخلايا من اضرار الجذور الحرة وزيادة انتاج الميلانين في الشعر.

– الاطعمة الغنية بالنحاس زي الانواع المختلفة من المكسرات, المشروم, الكبدة البقري ، بتساعد على زيادة تخليق الميلانين.

– فيتامين A, C الموجودين في الجزر, البابايا, البيض, الفواكة الحمضية, بذور عباد الشمس, اللوز, الفول السوداني, الفستق ، هتساعد على تحسين صحة شعرك.

– فيتامينات B6, B12 بتساعد على تحفيز انتاج الانزيمات في بصيلات الشعر اللي بتزود من التمثيل الغذائي لبروتينات الشعر (الكيراتين والميلانين) وفيتامين B12 المعروف كمان باسم الكوبالامين بيساعد على تعزيز نمو الشعر الصحي عن طريق زيادة انتاج خلايا الدم الحمرا ، وبالتالي لما تدخلي البنجر, البروكلي, البراعم, البيض, الاسماك, الجبن, منتجات الصويا, الخضروات النشوية في نظامك الغذائي هتساعد على زيادة الميلانين في الشعر.

الآثار الجانبية للميلانين:

الافراط في اي حاجة ممكن يكون مضر ، والموضوع بينطبق كمان على الميلانين ، وبالتالي خلايا الميلانين الزيادة ممكن تكون مضرة لبشرتك وشعرك ، زيادة مستويات الخلايا الصبغية ( الميلانين) ممكن تأدي لفرط التصبغ وظهور البقع على الجلد ، عشان كده بننصحك باستشارة دكتور قبل ما تملي نظامك الغذائي بالكتير من الفيتامينات او الكالسيوم او الاطعمة والمكملات الغذائية بمضادات الاكسدة.

العلاجات الطبية لعكس فقدان الميلانين في الشعر:

الشعر الابيض هو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة وبيأثر على مختلف الاشخاص من مختلف الاعمار ، وفي عوامل كتير زي ما قولنا ممكن تسبب ظهور الشيب المبكر ، ولكن لحد دلوقتي مافيش علاجات طبية فعالة متاحة لعكس او منع الشيب.

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