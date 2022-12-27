نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جديدة للحواوشي “حواوشي الدجاج” تجربة جديدة ولذيذة للعائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حواوشي الدجاج، يشتهر الحواوشي في مصر بالتحديد عن الكثير من الدول الأخرى حيث أنه لذيذ الطعم ويوفر للجسم طاقة كبيرة وغني بالبروتينات والعناصر المختلفة، وكل منطقة في مصر لها طريقتها في تحضير الحواوشي ولكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا أن المذاق اللذيذ يصاحب كل طريقة منها، ولكن هل جربتم من قبل حواوشي الدجاج؟ فهو لا يختلف عن حواوشي اللحم كثيرًا ولكن يحتاج تحضيره إلى مكونات معينة تعرفوا عليها معنا.

مقادير حواوشي الدجاج

نحتاج لمجموعة من المكونات الخاصة من أجل تحضير حواوشي الدجاج بجودة ومذاق لا يقاوم وأفضل من حواوشي اللحم بكثير وهي:

مشروم: مائة جرام فقط.

دجاج فيليه مخلي: مائتي جرام.

طماطم: حسب الرغبة.

فلفل أسمر وملح: كمية متساوية وحسب الذوق.

شطة حمراء بودرة: أقل من ربع ملعقة.

بقدونس: ملعقة أو ملعقتين حجم كبير.

زيتون: عدد من حبات الزيتون حسب الحاجة.

خبز: حسب عدد الأفراد.

طريقة عمل حواوشي الدجاج المنزلي

طريقة التحضير سهلة وبسيطة لا توجد بها أي تعقيدات إذ يتم الإعداد كما يلي:

نقوم بوضع البصل في المفرمة لفرمه جيدًا ويصير ناعم ثم نضيف إليه المشروم وكذلك صدور الدجاج الفيليه ونستمر في الفرن حتى يصبح المزيج مفرومًا جيدًا.

نستخدم التوابل المُعدة معنا حسب الذوق في تتبيل ذلك الخليط وكذلك نستخدم الطماطم والبقدونس الأخضر في النهاية لمزجه مع مزيج حواوشي الدجاج.

نقوم بإعداد خبز الحواوشي حيث يتم فتحه من الجانب لوضع الحشو في الداخل ونستخدم الزيت في الدهن من الخارج حتى يصبح مقرمشًا.

نرص الحواوشي في صينية الفرن بجانب بعضه البعض ونشعل الفرن وتكون الحرارة عالية ونضع الصينية بعد ذلك.

نترك الحواوشي في الفرن حتى ينضج ويستوي الدجاج ويقدم بعد ذلك ساخنًا مع المقبلات المرغوب بها.

نصائح تقليل سعرات حواوشي الدجاج

يمكننا أن نقوم بتحضير حواوشي الدجاج بطريقة صحية أكثر بعدد سعرات حرارية أقل كالتالي: