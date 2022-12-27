نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سر قرمشة بلح الشام”.. تعلمي بنفسك طريقة بلح الشام المقرمش في المنزل بطريقة رائعة وطعم خطير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفضل الكثير من الأمهات عمل أشهي وألذ الحلويات في المنزل، وذلك حتي يستمتع بها أفراد أسرتها، ومن أهم الحلويات اللذيذة التي يمكن أن تقدم في المنزل أو تقدم في المناسبات وعلى موائد شهر رمضان هو بلح الشام، لذلك جئنا لكم بطريقة تحضير بلح الشام في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات قد تكون متواجدة بالفعل في كل منزل، تابعونا الآن للتعرف علي طريقة التحضير بشكل تفصيلى.

بلح الشام من الحلويات المشهورة في الوطن العربي خاصةً في سوريا، يعتبر من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمه كحلوى للضيوف، أو في السهرة لأفراد الأسرة، وهي من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، وبطريقة صحية عن المحلات وآمنة على صحة أولادك، نقدم لكي سيدتي طريقة عمل بلح الشام.

طريقة اعداد بلح الشام فى المنزل

لكل ام تريد إسعاد أطفالها بعمل اجمل واشهى الحلويات الرائعة اليكم خطوات تحضير بلح الشام وهي كالآتي:

مكونات عمل بلح الشام

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

٣ بيضات كبار الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الماء.

ملعقتين من النشا.

مكونات شربات بلح الشام

كوب من السكر.

نصف كوب من المياه.

ملعقتين من عصير الليمون.

رشة فانيليا صغيرة.

طريقة التحضير

في حلة صغيرة مناسبة، أضيفي بداخلها المياه واضيفي الزيت أيضًا.

ارفعي الحلة على النار، واتركي المياه بالزيت حتى تغلي جيدًا.

في وعاء آخر غويط أضيفي الدقيق بعد نخله، ثم أضيفي إليه البيكنج باودر، ورشة الملح.

اخلطي المكونات ثم قومي بإضافة المكونات الجافة الى المياه على النار، وقلبي بشكل سريع حتى الحصول على عجينة متماسكة طريقة وناعمة.

ارفعي الحلة من النار، واتركيها حتى تبرد.

يمكنك بعد ذلك إضافة البيض الى العجينة واحدة تلو الأخرى مع العجن المستمر بشكل كامل.

اتركي العجينة تهدأ عدة دقائق أحضري مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت.

ضعي كمية من العجين في قرطاس تزين الحلويات لعمل شكل بلح الشام.

ضعي الكمية المناسبة في الزيت وهو بارد.

ارفعي المقلاة على النار بعد ذلك واتركي بلح الشام حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي اللون من كل الجوانب.

ارفعي بلح الشام بمصفاة الزيت واتركيه حتى يتخلص من الزيت تمامًا.

ضعي بلح في الشربات البارد، ثم صفيه مرة أخرى من الشربات ويتم تناوله باردًا بألف هنا.

طريقة تجهيز الشربات