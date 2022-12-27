ألذ بسكويت للفطار أعملي بسكويت الشاي الدايب دوب بأدق المكونات وبطعم تحفة

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عمر شويل - جدة نلاحظ الكثير من الاطفال يرغبون بتناول البسكويت الذي يباع في العديد من المحلات التجارية حيث يعتبر هذا النوع من البسكويت يحتوي على مواد حافظة تسبب لنا العديد من الامراض المختلفة، حيث يمكننا عمل هذا النوع من البسكويت في المنزل للمحافظة على صحتنا حيث تعتبر وصفة البسكويت سهلة وبسيطة ويمكننا عملها في المنزل بأقل تكلفة حيث يوجد هناك العديد من الانواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت الشاي السادة او بسكويت الفانيليا او بسكويت الشيكولاتة، ويعتبر بسكويت الشاي من افضل انواع البسكويت التي يمكننا تناولها لانه خفيف ولا يحتوي على مكونات دهنية على عكس باقي أنواع البسكويت الاخرى، ويمكننا تناول بسكويت الشاي في العديد من الاوقات المختلفة ومنها في وجبات الإفطار او وجبات العشاء وغيرها من الوجبات المختلفة، وتتعدد الوصفات المختلفة لعمل البسكويت ولكن تلك الطرق لا تجعلكي تحصلين على بسكويت شهي الطعم، وسوف نقدم إليكي عزيزتي طريقة عمل وصفة بسكويت الشاي ونقدم إليكي المكونات التي تستلزمها تلك الوصفة للحصول على افضل طعم من البسكويت. مكونات عمل بسكويت الشاي ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من السمنة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من السكر. طريقة عمل بسكويت الشاي احضري العجان الكهربائي وضعي به ثلاث اكوب من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وكوب واحد من السكر وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بإضافة كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من السمنة وعليكي بعجن تلك المكونات جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث حبات من البيض وضيفي الحليب تدريجيا حتى تتمكنين من الحصول على عجينة طرية.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل تلك العجينة على حسب رغبتك وقومي برصها في الصينية.

قومي بإدخال الصينية في الفرن حتى تنضج وعند نضجها قومي بتناول البسكويت بالذ وأشهى طعم ممكن وبأفضل من الطعم المباع في المحلات الخارجية.

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