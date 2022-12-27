نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية من دبس الرمان لتفتيح وتبييض البشرة وبمكونات اقتصادية والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك دبس الرمان من أهم المواد الطبيعية التي يمكن إستخدامها للعناية بالبشرة، فهو يتم خلطة ببعض المواد الطبيعية ليعطي أفضل النتائج في تفتيح البشرة والتخلص من الكثير من مشاكلها، كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي قد تساعد في تغذية البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الوصفات التي يدخل فيها دبس الرمان لتفتيح وتبيض البشرة والحصول على أفضل النتائج بشكل سريع.

فوائد دبس الرمان للبشرة

عندما تحتاج الفتاة إلى العناية ببشرتها تلجأ لعدد من الكريمات ومستحضرات التجميل التي قد تكون سبباً في يوم من الأيام في ضرر البشرة، ولكن هل قمتي بإستخدام دبس الرمان من قبل لعلاج بشرتك، فيعتبر دبس الرمان علاجاً قوياً للبشرة، ومن خلال هذا المقال سنشير إليك ببعض فوائده، ومجموعة من الماسكات التي ستعالج بشرتك.

دبس الرمان من المواد التي تعمل على علاج البشرة، ومن أهم مميزاته ما يلي:

يعمل دبس الرمان على تجديد خلايا البشرة بإستمرار.

يقلل من ظهور أعراض الشيخوخة والتي تعتبر التجاعيد واحدة منهم.

به مضادات أكسدة تعمل على علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب المزمن.

يساعد في حماية البشرة من الأشعة الضارة للشمس.

يحافظ على البشرة من الإصابة بالسرطان.

يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.

يحتوي على فيتامين سي الذي يقي من التغيرات التي تحدث للبشرة أثناء تغير الطقس.

ماسكات دبس الرمان

يدخل دبس الرمان في العديد من الوصفات لعلاج البشرة، والتي سوف نقوم بعرضها.

دبس الرمان لتقشير البشرة

يعمل دبس الرمان على تقشير البشرة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في طبق صغير قومي بوضع دبس الرمان.

أضيفي إليه عسل النحل، وقلبي المكونات جيداً حتى يذوب العسل.

قومي بإضافة زيت الزيتون، وقلبي المكونات جيداً الآن أصبح لديك ماسك طبيعي.

إغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ضعي الماسك على وجهك، وإنتظري حتى يجف تماماً لمدة نصف ساعة.

إغسلي وجهك بالماء الفاتر جيداً.

كرري إستخدام الماسك مرتين أسبوعياً.

دبس الرمان لتنظيف البشرة

يستخدم دبس الرمان في تقشير البشرة، وإليك الوصفة فيما يلي

المكونات

ملعقتان صغيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

طريقة التحضير