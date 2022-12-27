نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنه الموتزاريلا الطبيعي في المنزل بكل سهوله وبدون أي إضافات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبنة الموتزاريلا أصبحت من أهم أنواع الجبن المشهورة جدًا في جميع البلدان، فيتم إستخدامها لعمل ألذ وأشهي الأكلات المختلفة مثل البيتزا بجميع أنواعها المميزة والفطائر والعديد من الأطعمة الأخري المحبوبة لدي الكثير من الناس، ويتم استخدام الجبنة الموتزاريلا بشكل دائم في الكثير من المنازل، لذلك قد تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تجهيز الجبنة الموتزاريلا في المنزل نظرًا لإرتفاع أسعارها في الأسواق التجارية، وخطوات تحضيرها سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل

تحتوي الجبنة الموتزاريلا علي اللبن الحليب الذي له دور فعال في زيادة الكلسيوم في الجسم، لذلك تعتبر هي من أفضل الأنواع المفيدة، لذلك يفضل تحضيرها في المنزل حتي تكون مضمونه وآمنه على الصحة من حيث المكونات التي يتم استخدامها وبأقل تكلفة، وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات:

2 كيلو لبن حليب جاموسي أو بقري حسب المتوفر.

4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة ملح من ليمون.

طريقة التحضير والإعداد: