نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنه الموتزاريلا الطبيعي في المنزل بكل سهوله وبدون أي إضافات في المقال التالي
عمر شويل - جدة الجبنة الموتزاريلا أصبحت من أهم أنواع الجبن المشهورة جدًا في جميع البلدان، فيتم إستخدامها لعمل ألذ وأشهي الأكلات المختلفة مثل البيتزا بجميع أنواعها المميزة والفطائر والعديد من الأطعمة الأخري المحبوبة لدي الكثير من الناس، ويتم استخدام الجبنة الموتزاريلا بشكل دائم في الكثير من المنازل، لذلك قد تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تجهيز الجبنة الموتزاريلا في المنزل نظرًا لإرتفاع أسعارها في الأسواق التجارية، وخطوات تحضيرها سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.
طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل
تحتوي الجبنة الموتزاريلا علي اللبن الحليب الذي له دور فعال في زيادة الكلسيوم في الجسم، لذلك تعتبر هي من أفضل الأنواع المفيدة، لذلك يفضل تحضيرها في المنزل حتي تكون مضمونه وآمنه على الصحة من حيث المكونات التي يتم استخدامها وبأقل تكلفة، وخطوات التحضير كالآتي:
المكونات:
- 2 كيلو لبن حليب جاموسي أو بقري حسب المتوفر.
- 4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة ملح من ليمون.
طريقة التحضير والإعداد:
- في البداية نضع اللبن في إناء ثم رفعه على نار هادئه.
- عندما يصبح اللبن ساخن نضع الخل الأبيض وملح الليمون.
- يتم تقليب اللبن بواسطة ملعقة خشبيه حتي يتم فصل اللبن.
- سوف يصبح اللبن به تكتلات.
- يتم تجميع التكتلات في إحدي جوانب الإناء إلي أن تصبح كتله واحده.
- نضغط علي هذه الكتلة بالملعقة الخشبية حتي تزداد مطة الجبنة الموتزاريلا.
- كلما ازداد الضغط علي كتلة الجبنة تصبح ذات مطه عاليه وجوده أفضل.
- نمسك هذه الكتلة باليدين وهي ساخنه ويتم تصفيتها من جميع المياه.
- نضع الجبنة في الثلاجة لمدة نصف ساعه حتي تبرد.
- يتم تسخين المياه مره أخري ونضع بها قطعة الجبنة لمدة دقيقه ثم نرفعها من علي النار.
- ندخل قطعة الجبنة إلي الفريزر حتي تجمد.
- نخرج الجبنة من الفريزر ويتم بشرها بالمبشرة، أو يتم تقطيعها إلي أصابع أو حسب الرغبه.
- هكذا أصبح لدينا جبنه موتزاريلا طبيعيه ذات طعم جميل ومطه عاليه دون أي إضافات.
- يتم وضعها في أكياس وتخزينها في الفريزر حتي يتم استخدامها حسب الحاجه إليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنه الموتزاريلا الطبيعي في المنزل بكل سهوله وبدون أي إضافات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.