نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل البقلاوة بالشيكولاتة في المنزل والطعم حكاية وأحلي من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية المميزة والمفضلة لدي الكبار والصغار، ويمكن تناولها في أي وقت أو تقديمها في المناسبات المختلفة وفي شهر رمضان الكريم، وقد تفضل بعض السيدات القيام بإعدادها في المنزل، وذلك حتي تكون أقل تكلفة من شرائها من المحلات وتكون بمكونات مضمونة وآمنه، والآن سوف نتعرف على طريقة عمل البقلاوة بالشيكولاتة المميزة بخطوات بسيطة وبطعم أحلي من المحلات.

طريقة عمل البقلاوة بالشوكولاتة في المنزل

حلوة مميزة وخفيفة ويمكن تقديمها في اي وقت والأصدقاء والأقارب، وطريقة التحضير تتمثل في الخطوات الآتية:

المكونات

نصف كيلو من عجينة الفيلو.

كوب واحد من رقائق الشوكولاته.

كوبين من السمن.

كوب من الشربات.

كوبين من البندق.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

رش فانيليا.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الشربات

يتم خلط السكر بالماء في وعاء مناسب.

قلبي السكر حتى يذوب في الماء ثم يرفع على النار.

استمري في التقليب حتى تمام الذوبان.

يتم إضافة عصير الليمون بعد غليان الخليط.

أضيفي الفانيليا ايضًا، واتركيه لمدة خمس دقائق حتى يتغير القوام بعض الشيء.

ارفعي الوعاء ويتم وضعه على البقلاوة وهو ساخن.

طريقة تحضير البقلاوة