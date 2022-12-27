طريقة سهلة لعمل البقلاوة بالشيكولاتة في المنزل والطعم حكاية وأحلي من المحلات

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عمر شويل - جدة تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية المميزة والمفضلة لدي الكبار والصغار، ويمكن تناولها في أي وقت أو تقديمها في المناسبات المختلفة وفي شهر رمضان الكريم، وقد تفضل بعض السيدات القيام بإعدادها في المنزل، وذلك حتي تكون أقل تكلفة من شرائها من المحلات وتكون بمكونات مضمونة وآمنه، والآن سوف نتعرف على طريقة عمل البقلاوة بالشيكولاتة المميزة بخطوات بسيطة وبطعم أحلي من المحلات.
طريقة عمل البقلاوة بالشوكولاتة في المنزل
حلوة مميزة وخفيفة ويمكن تقديمها في اي وقت والأصدقاء والأقارب، وطريقة التحضير تتمثل في الخطوات الآتية:
المكونات
- نصف كيلو من عجينة الفيلو.
- كوب واحد من رقائق الشوكولاته.
- كوبين من السمن.
- كوب من الشربات.
- كوبين من البندق.
مكونات الشربات
- كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- رش فانيليا.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
طريقة تحضير الشربات
- يتم خلط السكر بالماء في وعاء مناسب.
- قلبي السكر حتى يذوب في الماء ثم يرفع على النار.
- استمري في التقليب حتى تمام الذوبان.
- يتم إضافة عصير الليمون بعد غليان الخليط.
- أضيفي الفانيليا ايضًا، واتركيه لمدة خمس دقائق حتى يتغير القوام بعض الشيء.
- ارفعي الوعاء ويتم وضعه على البقلاوة وهو ساخن.
طريقة تحضير البقلاوة
- في البداية يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ويترك حتى يتم تجهيز البقلاوة.
- بعد ذلك قومي بوضع الشيكولاتة على السمن في وعاء من المعدن، ويرفع على النار وذلك حتى تذوب الشيكولاته مع السمن تمامًا.
- احضري صينية مناسبة الحجم، وقومي بدهن الصينية بخليط السمن بالشوكولاته.
- توضع أول طبقة من عجينة الفيلو ثم يتم دهنها بالسمن والشوكولاته.
- وهكذا يتم وضع عدة طبقات ودهن كل طبقة منهم بهذا الخليط.
- يتم توزيع طبقة من البندق المجروش فوق الطبقات بشكل متناسق.
- قومي بوضع طبقة أخرى من العجينة فوق البندق ويتم دهنها مرة أخرى بخليط السمن والشوكولاته وهكذا يتم وضع باقي الطبقات حتى انتهاء الكمية تمامًا.
- في النهاية يتم وضع اخر طبقة على وجه الصينية من السمن والشوكولاته.
- قومي الان بتقطيع الصينية إلى مكعبات صغيرة الحجم او على حسب الشكل المرغوب فيه.
- ادخلي الان الصينية في الفرن وتترك لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة ولكن في الرف الاوسط.
- اخرجي الصينية الآن من الفرن بعد انتهاء النضج.
- يتم وضع الشربات الخاص بها فور خروجها من الفرن مباشرتًا.
- تترك البقلاوة حتى تبرد ثم تقدم بألف هنا وشفا.
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