اعملى بنفسك البسبوسة في الخلاط بطريقة سهلة في البيت

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عمر شويل - جدة تعتبر البسبوسة من أنواع الحلويات المفيدة للجسم، حيث تعد أيضاً البسبوسة من الحلويات التي يعشقها الجميع وخاصة الأطفال، حيث تساعد البسبوسة على تزويد من نشاط الجسم الإنسان وتمده بالطاقة وبالنشاط والحيوية بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان ولها فوائد عديدة أخرى، ولذلك فتعد طريقة تحضير البسبوسة في البيت غير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، ويمكن أن تقدم للضيوف أو في السهرات أو في أعياد الميلاد، ‏ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البسبوسة في الخلاط بطريقة سهلة ومضمونة خطوة بخطوة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسبوسة في الخلاط المكونات: ‏ كوب إلا ربع ‬ من السكر .

كوب من لبن الزبادي .

أثنين كوب من السميد الناعم .

كوب واحد من جوز الهند .

باكيت من البيكنج باودر .

باكيت من الفانيليا .

عدد ثلاث حبات من البيض .

رشة صغيرة من ملح الطعام .

جوز هند للتزيين .

فستق حلبي للتزيين .

‏ ثلاث أكواب من الشربات البارد . طريقة التحضير : الخطوة الأولى ‏ قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في وعاء الخلاط عدد ثلاث حبات من البيض مع باكت واحد من مسحوق الفانيليا ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب من لبن الزبادي مع كوب إلا ‫ ربع ‬ من السكر واخلطي المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى يتم التجانس بينهم . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك ‏ بإحضار وعاء مناسب للخلط ثم ضعي فيه أثنين كوب من السميد الناعم مع كوب واحد من جوز الهند وبعد ذلك ضيفي إليهم باكت واحد من مسحوق البيكنج بودر وضيفي بعد ذلك رشة صغيرة من ملح الطعام وقلبي الخليط جيداً مع بعضهم البعض حتى يتم الخلط بينهم . الخطوة الثالثة ‏ قومي بوضع الخليط السائل على خليط السميد ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة مدهونة بالقليل من الزيت ونضع فيها خليط البسبوسة ثم قومي بإدخال البسبوسة إلى فرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ‫ نصف ‬ ساعة حتى يتم النضج تمامً . الخطوة الرابعة ‏ بعد خروج البسبوسة من الفرن ضعي فوقها الشربات البارد وهي ساخنة ثم قومي بتزينها بجوز الهند والفستق الحلبي واتركي البسبوسة حتى تبرد وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء .

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