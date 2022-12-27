نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم ألذ من المحلات طريقة عمل البسبوسة المرملة بالقشطة بطعم ومذاق رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكى فى هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بقوام مرمل وبحشوة كريمى فالبسبوسة من أكثر أنواع الحلويات شهرة فى مصر وأيضا فى العالم فلا تخلو أى حفلة من حفلات أعياد الميلاد من وجود البسبوسة، وإعتادت السيدات عمل البسبوسة بالطريقة التقليدية لأنها تجد صعوبة فى حشو البسبوسة بالقشطة، ولكن فى الحقيقة فى سهلة وسريعة لا تحتاج إلى وقت أو جهد ومكوناتها متوفرة فى كل منزل وأيضا متوفرة فى جميع المحلات بأسعار بسيطة ومنها دقيق السميد والزبادى والبيكنج بودر وجوز الهند والزبدة والنشا، والعديد من الناس الكبار والصغار يقبلون على تناول البسبوسة بالقشطة فى أى وقت والبعض يفضل تناولها فى وجبة الفطور مع كوب الشاى بالحليب، ويحتاج فصل الشتاء وأيام البرد إلى تناول الحلويات لأنها تعمل على تدفئة الجسم وتعطيه الطاقة والنشاط ومن أجل هذا نعرض عمل البسبوسة بالقشطة فهى مفيدة ومغذية لأن بها الكالسيوم والفيتامينات والبروتينات. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة ثنين كوب كبير الحجم من دقيق السميد

كوب واحد كبير الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

نصف كوب كبير الحجم من جوز الهند

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة

إثنين حبة من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

ربع كوب كبير الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

كوب واحد كبير الحجم من الحليب طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بداية قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم أحضرى صينية مناسبة وإدهنيها بالزبدة وإتركيها جانبا.

وبعد ذلك إحضرى وعاء ثم ضعى به دقيق السميد والزبادى والبيكنج بودر وجوز الهند والزبدة والبيض والفانيليا السائلة والسكر والماء وإخلطى هذه المكونات حتى تتجانس وتعطيكى خليط شبه سائل.

وبعد ذلك ضعى الحليب والنشا على النار مع التقليب عندما يصبح الخليط كثيف وإتركيه حتى يبرد، وبعدها إفردى نصف طبقة البسبوسة فى الصينية وأدخليها الفرن حتى تتحمر.

ثم إخرجيها وضعى عليها طبقة القشطة ثم ضعى طبقة البسبوسة ثم إدخليها الفرن لتنضج، وبعدها قدميها بطعم لذيذ وشهى.

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