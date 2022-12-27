أجنحة الدجاج المقرمشة اللذيذة سهلة وبسيطة وبتكاليف محدودة

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الأمهات عن أفضل الأطعمة المميزة سريعة التحضير، والأهم من ذلك أن تكون إقتصادية بتكاليف محدودة، وهذا بالفعل ما يمكن الحصول عليه من خلال تقديم ألذ وأشهي الأكلات وهي أجنحة الدجاج المقرمشة، والتي قد يفضلها بشكل خاص الأطفال، ويتم تقديمها كطبق أساسي مع العديد من الأطباق المختلفة، وتحتوي على البروتين والعديد من الفوائد الأخري، لذلك جئنا لنستعرض لكم كيفية تحضير أجنحة الدجاج المقرمشة بخطوات بسيطة يمكنكم التعرف عليها في السطور القادمة.

طريقة عمل وتحضير أجنحة الدجاج المقرمشة المميزة

يمكن لكل ام أن تقوم بتحضير اجنحة الدجاج المقرمشة المميزة اللذيذة بكل سهولة في المنزل، ويتم تقديمها كوجبة أساسية مع بعض الأطباق الجانبية مثل الأرز أو المكرونة والسلطات المختلفة، وخطوات تحضيرها لا تحتاج سوى بعض الدقائق وهي تتمثل في الآتي:

المكونات

نص كيلو من اجنحة الدجاج او حسب الكمية المطلوبة.

عدد 2 بيضة.

كوب من اللبن.

كيس من البقسماط المطحون .

بصلة متوسطة .

رشة ملح .

رشة فلفل اسود.

معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من الخل للنقع.

زيت غزير للتحمير.

طريقة تحضير وإعداد أجنحة الدجاج المقرمشة