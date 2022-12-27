نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي وصفة السبع الزيوت لتنعيم وتطويل وتكثيف الشعر بطريقة سريعة وأمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر هو زينة كل النساء، لذلك أهم ما تهتم به كل النساء هو الحصول على شعر جميل وجذاب، وحتي يتم الحصول على هذه النتيجة لابد من الإعتناء بالشعر وتطبيق بعض الوصفات الطبيعية الآمنه، التي تساعد على تغذية الشعر ومنحة أفضل النتائج بشكل سريع، لذلك جئنا لنتعرف على وصفة السبع زيوت التي قد تساعد على تكثيف الشعر وزيادة نعومتة وعلاج الكثير من مشاكل الشعر الأخري، لذلك يمكنكم متابعتنا الآن للتعرف على أهم وصفات السبع زيوت للشعر.

أفضل خلطة زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه

خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر تتكون من سبع زيوت طبيعية، تعمل على نمو الشعر وتزيد من كثافته، كما تساعد هذه الزيوت في منع تساقطه عن طريق تغذية بصيلات الشعر للحصول على شعر قوي وصحي، ومن هذه الزيوت نجد التالي:

مكونات عمل خلطة الزيوت لتكثيف الشعر

ملعقة كبيرة من الزيوت السبعة التالية: زيت الزيتون، زيت اللوز المر، زيت البصل، زيت الثوم، زيت الجرجير، زيت الخروع، زيت الخروع.

طريقة التحضير

نحضر إناء عميق ونضع الزيوت السبعة به، ثم يخلط المزيج جيداً.

اتركي خليط الزيوت السبعة عدة ساعات حتى تتجانس المكونات جيداً، وللحصول على نتيجة أفضل يتم ترك المزيج يوم كامل.

قومي بوضع كمية من الخليط على فروة الرأس وتدلك جذور الشعر حتى الأطراف.

ويترك مزيج الزيوت السبعة على الشعر لمدة ساعة كاملة، مع مراعاة تغطية الرأس بفوطة دافئة.

في النهاية اغسلي الشعر جيداً بالماء الدافيء، والشامبو حتى يتم التخلص من بقايا الزيوت الموجودة على الشعر.

خلطة الزيوت الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه

تتميز هذه الخلطة باحتوائها على خمس أنواع من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على نمو الشعر وترطيبه، ومن هذه الزيوت (زيت جوزالهند – زيت الأرجان – زيت الخروع) وهذا الزيت يساعد الشعر فى التخلص من المشاكل لاحتوائه على فيتامين هـ، ويتم تحضيرها

المكونات

ملعقة كبيرة من: زيت الأرجان، جوز الهند، الخروع، السمسم، اللوز الحلو.

طريقة التحضير: