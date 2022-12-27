نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلة شهية ومفيدة في نفس الوقت.. صدور الدجاج المحشية بالسبانخ وجبنة الريكوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور دجاج بالسبانخ والريكوتا، يمكننا أن نحضر وجبة منزلية شهية ولذيذة وفي نفس الوقت مفيدة وغنية بالعناصر والبروتينات الهامة للجسم سواء للكبار أو الصغار ومن ناحية أخرى غير مكلفة وبمكونات موجودة بكل منزل مثل الدجاج والسبانخ والجبنة، إذ أن وصفتنا اليوم “الدجاج المحشي بالسبانخ والريكوتا” تجمع جميع تلك المزايا بها ولن تأخذ اليوم كله لتحضيرها بل العكس من ذلك تابعوا معنا لمعرفة المكونات المطلوبة وكيفية تحضيرها بالتفصيل.

مكونات الدجاج المحشي بالسبانخ والريكوتا

على الرغم من كثرة المكونات المطلوبة بتلك الوصفة إلا أنها مفيدة وموجودة في أي منزل ويسهل شرائها من أي مكان وهي:

سبانخ: سواء كانت مجمدة أو طازجة نحتاج ربع كيلو جرام.

ثوم مقشر: أربع فصوص كاملة.

زيت زيتون: ست ملاعق طعام.

ميرمية: أربعة أوراق فقط.

بصل: حبة واحدة تقطع لمكعبات حجم صغير.

عصير ليمون: نصف ليمون.

صدور دجاج خالية من العظم: نصف كيلو.

زبدة: حوالي ملعقتين طعام.

جبن ريكوتا: أقل من ربع كيلو.

زعتر: أربعة أعواد.

جبنة فيتا: ثلاث ملاعق حجم كبير.

فلفل حار: نصف ملعقة ذات حجم صغير.

طريقة عمل صدور الدجاج محشية بالسبانخ والريكوتا