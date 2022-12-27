نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلة شهية ومفيدة في نفس الوقت.. صدور الدجاج المحشية بالسبانخ وجبنة الريكوتا في المقال التالي
عمر شويل - جدة صدور دجاج بالسبانخ والريكوتا، يمكننا أن نحضر وجبة منزلية شهية ولذيذة وفي نفس الوقت مفيدة وغنية بالعناصر والبروتينات الهامة للجسم سواء للكبار أو الصغار ومن ناحية أخرى غير مكلفة وبمكونات موجودة بكل منزل مثل الدجاج والسبانخ والجبنة، إذ أن وصفتنا اليوم “الدجاج المحشي بالسبانخ والريكوتا” تجمع جميع تلك المزايا بها ولن تأخذ اليوم كله لتحضيرها بل العكس من ذلك تابعوا معنا لمعرفة المكونات المطلوبة وكيفية تحضيرها بالتفصيل.
مكونات الدجاج المحشي بالسبانخ والريكوتا
على الرغم من كثرة المكونات المطلوبة بتلك الوصفة إلا أنها مفيدة وموجودة في أي منزل ويسهل شرائها من أي مكان وهي:
- سبانخ: سواء كانت مجمدة أو طازجة نحتاج ربع كيلو جرام.
- ثوم مقشر: أربع فصوص كاملة.
- زيت زيتون: ست ملاعق طعام.
- ميرمية: أربعة أوراق فقط.
- بصل: حبة واحدة تقطع لمكعبات حجم صغير.
- عصير ليمون: نصف ليمون.
- صدور دجاج خالية من العظم: نصف كيلو.
- زبدة: حوالي ملعقتين طعام.
- جبن ريكوتا: أقل من ربع كيلو.
- زعتر: أربعة أعواد.
- جبنة فيتا: ثلاث ملاعق حجم كبير.
- فلفل حار: نصف ملعقة ذات حجم صغير.
طريقة عمل صدور الدجاج محشية بالسبانخ والريكوتا
- نضع ملعقتين زيت على مقلاة حجمها كبير على نار حرارتها متوسطة لكي نقلي البصل في الزيت لخمس دقائق، بعدها نضع السبانخ مع الزيت ونحركها عدة مرات إلى أن تذبل ونرفعها عن النار بعد ذلك.
- ومن ثم نقوم بوضع الجبن المفتت والفلفل الأسمر ونقلب السبانخ معهم جيدًا ونتركها على جنب.
- يتم تجهيز الفرن وتكون الحرارة أقل من 200 وفي تلك الأثناء يتم قطع صدور الدجاج إلى جزئين يفصل استخدام السكين في ذلك مع ترك جانب منهم سميك لكي يسهل وضع الحشو بالداخل.
- نحضر حشوة السبانخ والجبن ونقوم بوضعها داخل انصاف صدور الدجاج في الجزء الفارغ ثم ننهي كل الكمية وكذلك الدجاج.
- ثم في مقلاة بها زيت وثوم مفروم مطهو لدقيقتين نقوم بإضافة صدور الدجاج المحشية وأوراق المريمية وأعواد الزعتر ويتم تسخين صدور الدجاج على كل جانب لدقيقتين أو ثلاثة حتى تصبح ذهبية.
- وننقلها بعد ذلك إلى صينية الفرن المضاف لها زبدة وفلفل اسمر وملح وفلفل حار ثم نضيف عصير الليمون للدجاج ويتم تسويته في الفرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلة شهية ومفيدة في نفس الوقت.. صدور الدجاج المحشية بالسبانخ وجبنة الريكوتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.