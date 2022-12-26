طريقة تخليل الزيتون الأسود في المنزل بالخطوات مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة طريقة تخليل الزيتون الأسود في المنزل يعتبر المخلل من اشهر المقبلات التي يتم تواجدها على السفرة بجانب الأطباق الرئيسية مثل مختلف الوجبات والساندوتشات حيث أن المخلل وبالأخص الزيتون من المقبلات التي تعطى طعم مميز ولذيذ لمعظم الوجبات، حيث افضل أنواع هذه المخللات الزيتون الأسود حيث يفضله ويحبه معظم الأشخاص، حيث يحتوى الزيتون على نسبة رائعة من الدهون الصحية والألياف التي تساعد في عملية الهضم، حيث تقوم الكثير من السيدات بإعداد مخلل الزيتون الأسود في مطبخها، ويتم ذلك بخطوات سريعة وذلك حيث أنه لا يأخذ وقت طويل في تخضيره ومكونات سهلة وبسيطة، حيث يعتمد مخلل الزيتون الأسود في تحضيره على عصير الليمون والخل والملح، ثم أنه بعد أسبوعين سيكون لديكِ مخلل زيتون أسود بطعم رائع مثل المحلات وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة تخليل الزيتون الأسود في المنزل. طريقة تخليل الزيتون الأسود في المنزل مرحلة نقع المكونات 2 كيلو من الزيتون الأسود.

1 كوب من الملح الخشن.

1 متر من الشاش (قماش) لتغطية الزيتون. مقادير محلول تخليل الزيتون 1 لتر من الماء الدافئ.

6 ملاعق كبيرة من الملح.

1 كوب من عصير الليمون.

1/2 كوب من الخل.

زيت (يفضل زيت زيتون). خطوات نقع الزيتون قبل التخليل القيام بغسل 2 كيلو من الزيتون جيدا ضعيه في مصفاة، ثم ضعي عليه كوب الملح الخشن و قلبيه جيدا ثم غطيه بالشاش. ثم ضعي فوق الشاش أي ثقل للضغط على الزيتون، مثل اناء مملوء بالماء أو أي شيئ ثقيل، ثم اتركيه لمدة 4 أيام حتى يذبل و يصبح جاهزا للتخليل. طريقة تخليل الزيتون القيام بغلى لتر من الماء، ثم ضعي عليه 6 ملاعق كبيرة من الملح و اتركيه ليبرد قليلا. ثم اخرجي الزيتون من الملح واشطفيه بالماء الدافئ، ثم ضعيه في برطمان زجاجي معقم. يتم وضع كوب من عصير الليمون علية وكوب من الخل، ثم صبي ماء التخليل حتى يصل إلى ثلاث أرباع البرطمان. القيام بملئ باقي البرطمان بالزيت واغلقيه تماما، ثم اتركيه ليتخلل لمدة أسبوعين مع مراعات تقليب البرطمان بدون فتحه كل يوم أو يومين.

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