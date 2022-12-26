نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والنشا العجيب: لتسمين الخدود والوجه لن تتخيلي نتائجه الخرافية2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم الخميرة والنشا العجيب , حيث يعد كريم رائع في التسمين الفوري للبشرة والخدود لن تعاني بعد هذا الكريم من النحافة, كما يعمل ايضا علي إزالة السواد ويجعل البشرة ملساء وناعمة وحيوية بفضل المكونات التي توجد بداخله من المعروف عن النشا أنه موسوعة في عالم التفتيح, والخميرة تعمل علي تسمين البشرة وتفتيحها وتخلص من الرائحة الكريهة في أي منطقة في الجسم وباقي المكونات خيال في التفتيح والترطيب هذا الكريم فعال جدا مع الكلف والسواد الموجود في الرقبة ويعطي نتائج مبهرة فورية, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هدا عن طريقة عمل كريم الخميرة والنشا العجيب بشكل خرافي وفوري دون أي اثار جانبية للبشرة2023.

مكونات عمل كريم الخميرة والنشا العجيب لتسمين الخدود والبشرة من أول استخدام للخليط نتائج مذهلة

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الخليط السحري للبشرة بكل سهولة وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من زيت الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم الان أبسط خطوات تحضير الكريم السحري في تفتيح البشرة فوري من أول استخدام ونتائج مبهرة دون أي تعب أو تكلفة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة النشا والحليب البودرة والخميرة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف وماء الورد مع الاستمرار في الخلط حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نضيف زيت الورد ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم الرهيب لتسمين البشرة للحصول علي بشرة جميلة وخالية من العيب دون أي أضرار جانبية وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح خالية من أي غبار أو كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة بسيطة من الخليط علي البشرة بالتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.

نقوم بترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 20 دقيقة حتي يجف الخليط.

ثم نقوم بغسل البشرة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي أفضل نتائج بفضل الله.

فوائد كريم الخميرة والنشا العجيب لتسمين وتبييض البشرة من أول استخدام فوري 2023

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بكريم الخميرة والنشا العجيب لتسمين وتفتيح البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في أقل وقت ممكن وهي كالاتي: –

يعمل علي تبيض البشرة بكل سهولة من اول استخدام. يعالج جميع التهابات البشرة بشكل نهائي وفي اسرع وقت. يعمل علي إزالة التجاعيد من البشرة بصورة نهائية بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام كريم الخميرة والنشا العجيب لتسمين وتبييض الوجه من اول استخدام فوري

نتعرف الان علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-